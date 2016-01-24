آلمان کمک های مالی به ترکیه را ۴۰ درصد افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، «گرد مولر» وزیر توسعه و همکاری های اقتصای آلمان در گفتگو با روزنامه «بیلد» این کشور از افزایش ۴۰ درصدی کمک مالی دولت برلین به ترکیه در سال ۲۰۱۶ برای مقابله با بحران مهاجرت به اروپا خبر داد.

وی در این باره گفت: برلین امسال همکاری خود را با ترکیه افزایش داده و کمک های مالی خود به این کشور را از ۳۹ میلیون دلار به ۵۴ میلیون دلار خواهد رساند.

لازم به ذکر است که در ماه نوامبر سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) کمیسیون اروپا نشست مشترکی را با ترکیه برگزار کرد و در آن از دولت آنکارا قول مساعد گرفت تا در ازای کمک مالی و از سرگیری گفتگوها برای پیوستن به اتحادیه اروپا، مانع از ورود سیل آوارگان سوری شود که قصد مهاجرت به اروپا را دارند.

جالب آنکه این هفته «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان که از مخالفین سرسخت پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا است، در دیدار با «احمد داوداغلو» نخست وزیر ترکیه از تلاش های این کشور در مهار سیل مهاجرت قدردانی کرد. احتمال می رود که نرمش نسبی مرکل در برابر ترکیه ناشی از افزایش اعتراض مردم آلمان به مشکلاتی باشد که به حضور مهاجرین در این کشور نسبت داده می شود.

ادعا می شود در روزهای ابتدای سال نو میلادی ۲۰۱۶، صدها نفر از زنانی که در جشن سال نو میلادی شهر «کلن» آلمان شرکت کرده بودند با تعرض جنسی مواجه شدند. این زنان می گویند توسط کسانی مورد تعرض قرار گرفتند که به زبانهای غیر اروپایی صحبت می کردند.

در ادامه رایزنی ها با ترکیه برای ممانعت از ورود مهاجرین به اروپا، مرکل همچنین از اتحادیه اروپا خواسته تا هر چه زودتر سه میلیارد یورو کمک مالی را که در مذاکرات ماه نوامبر به تایید رسید با هدف بهبود وضع معیشتی مهاجرین در اختیار دولت آنکارا قرار دهد.