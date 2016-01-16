توجه به موسیقی نواحی،آیینی ومحلی اولویت کارگروه همنوایی آئینی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی، سید محمد حسین بلاغی شنبه با اشاره به برگزاری مرتب جلسات تخصصی کارگاهی «کارگروه همنوایی آیینی» در حوزه هنری گفت: این کارگروه با حضور فعالان تواشیح و مدیحه سرایی و آهنگسازان قطعات موسیقی آئینی تشکیل می شود.

وی ادامه داد: دراین جلسات مباحثی همچون تئوری موسیقی کرال، ویژگی های قطعات آکاپلا، سلفژ و نحوه صداسازی اصولی بحث و بررسی و همچنین قطعات تولیدی گروه های مطرح تحلیل می شود.

مسئول واحد موسیقی حوزه هنری آذربایجان شرقی با اشاره به اهداف و اولویت های این کارگروه اظهار داشت: مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری کارگروه همنوایی آیینی توجه ویژه به موسیقی نواحی، آیینی و فولکولوریک می باشد.

بلاغی در پایان خاطر نشان کرد: کارگروه همنوایی آیینی واحد موسیقی حوزه هنری آذربایجان شرقی روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 15:30 در حوزه هنری استان برگزار گردیده و حمید حسن زاده از اساتید مجرب تولید قطعات کر دبیر این کارگروه است.