حسني مبارك امروز با رئيس دوره اي اتحاديه اروپا ديدار مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه وينرسايتونگ ، " حسني مبارك " رئيس جمهوري مصر قرار است امروز با "هاينس فيشر" رئيس جمهور ، " ولفگانگ شوسل " صدراعظم و " اورزلا پلاسنيك " وزير امورخارجه اتريش ديدار و گفتگو كند .

بر اساس گزارشهاي رسيده اوضاع خاورميانه از جمله محورهاي اصلي گفتگوهاي مبارك در اتريش خواهد بود .

اين روزنامه اتريش در ادامه نوشت : پس از پيروزي حماس در انتخابات اخير فلسطين شدت عمل آمريكا و اروپا بر خاورميانه افزايش يافته است .

آمريكا همچنان بر تروريستي بودن گروه حماس تاكيد دارد .

"پلاسنيك " وزير امورخارجه اتريش كه كشورش در حال حاضر رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد در ديدار با مبارك درباره نشست اخير وزراي امورخارجه 25 كشور عضو اين اتحاديه و بحث و تبادل نظر پيرامون خاورميانه نيز به گفتگو خواهد نشست .

پيش از اين اتحاديه اروپا براي پرداخت 120ميليون يورو به فلسطيني ها به توافق رسيده بود . اين در حالي است كه كميسيون اروپا اعلام كرد : در صورتي كه حماس به برخي از خواسته هاي اين اتحاديه جامه عمل نپوشاند 50 درصد از اين كمك ها كم خواهد شد .

وينر سايتونگ در بخش ديگري نوشت : ايران و برنامه هسته اي اين كشور، عراق و اوضاع كنوني آن، مسئله چاپ كاريكاتورهاي موهن به پيامبر اسلام و اوضاع اتحاديه عرب از ديگر مباحثي است كه در ديدار مبارك با مقامات اتريشي به آن پرداخته خواهد شد .

رئيس جمهوري مصر پيش از اين به كشورهاي ايتاليا و آلمان سفر كرده بود .

" محمود عباس " رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين نيز قرار است فردا عازم وين پايتخت اتريش شود.