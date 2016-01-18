تاثیرات ویران کننده اجرای برجام بر رژیم سعودی و اقتصاد آن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، مجتهد فردی که اسرار پنهان آل سعود را فاش می کند با اشاره به رفع تحریم های ایران نوشته است: تاثیرات رفع تحریم های ایران بر وضع اقتصادی نابسامان در عربستان به شرح زیر است:

- رفع تحریم ها به مفهوم دست یابی ایران به بخشی از دارایی های بلوکه شده خود است که توان تحمل آن را بالا می برد.

- ایران قادر به افزایش تولید نفت به میزان یک میلیون بشکه در روز خواهد بود که این قیمت ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

- باز شدن درهای سرمایه گذاری فراوان در ایران آن را قادر خواهد کرد که بتواند کاهش قیمت نفت را تحمل کند.

-سقوط رتبه اقتصادی عربستان سعودی که به طور دوره ای از سوی مراکز جهانی اقتصاد صادر می شود.

- (عربستان) مجبور به دریافت وام هایی با بهره بالا می شود زیرا سقوط رتبه اقتصادی بهره را بالا می برد.

- استفاده اجباری از باقی مانده های ذخایر مالی با ارزشی کمتر از ارزش واقعی آن به سبب دشواری در نقدینه کردن آن با قیمتش.

- افزایش فشارها بر ارز محلی(ریال سعودی)

- اجبار موسسات مالی مانند بانک ها به افزایش نرخ سود برای افزایش درخواست ارز محلی

- ادامه حمایت از ارز محلی برای در امان نگه داشتن آن از مضاربه ها با خرید دلار در مقابل ریال سعودی

- رکود اقتصادی که با کاهش هزینه ها برای طرح های محلی جبران نمی شود

- زیان های گسترده بخش خصوص و اخراج بیشتر کارکنان به بهانه بازسازی ساختار و مواجهه با شرایط

- افزایش درخواست های داخلی برای دریافت ارزهای خارجی

- کاهش روی آمدن به بازارهای مالی مانند بورس که شرایط حاد اقتصادی را سرعت می بخشد

- مجبور شدن صندوق های مالی برای نقدینه کردن بخشی از سهام خود به منظور جبران کسری های فزاینده در بودجه کل.

- حجم بالای نقدینگی عرضه شده با ریال کاهش ارزش آن در برابر ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا را به همراه دارد و آن یکی از دلایل بالا رفتن بهره برای جلوگیری از ارز داخلی عرضه شده در بازار است.

وی در ادامه می نویسد: وضع اقتصادی روند بحرانی تری را هم پیدا خواهد کرد زیرا در افق نزدیک تلاش هایی برای مهار مازاد نفت رو به رشد با بالا رفتن تولید ایران و عراق و سوریه به چشم نمی خورد.

زمینه ای برای تفاهم با کشورهای تولید کننده خارج از اوپک برای سیطره بر مازاد عرضه شده نفت وجود ندارد.

نبرد شکستن استخوان ها به نظر می رسد که شکست خورده است زیرا طرف های دیگر از توان تحمل بیشتری برخوردارند.