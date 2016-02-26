به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله سلحشور کارگردان پیشکسوت سینمای ایران مدتی است که در بیمارستان بقیه الله بستری شده است و همچنان با دستگاه نفس می کشد.

این کارگردان سینما و تلویزیون مدتی پیش به دلیل سرطان بستری شد و این روزها وضعیت جسمی او تغییر چندانی نداشته است.

یکی از پرستاران بیمارستان بقیه الله درباره وضعیت این کارگردان به خبرنگار مهر گفت: مشخص نیست که حال آقای سلحشور چه زمانی بهبود یابد اما وی باید همچنان با دستگاه تنفس کند و دستگاه ها نباید از وی جدا شود.

همچنین بصیر سلحشور فرزند فرج الله سلحشور درباره وضعیت پدر خود به خبرنگار مهر بیان کرد: اکنون بیشتر تنفس ایشان باید با دستگاه باشد. حتی غذا هم با دستگاه به وی می رسد.

فرج الله سلحشور کارگردان سینما و تلویزیون است که آخرین اثر او «یوسف پیامبر» در بعضی از کشورها نیز به نمایش درآمد.