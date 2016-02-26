  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۲۹

وضعیت جسمانی فرج‌الله سلحشور تغییر نکرده است

وضعیت جسمانی فرج‌الله سلحشور تغییر نکرده است

فرج الله سلحشور کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران که مدتی پیش در بیمارستان بقیه الله بستری شد همچنان با دستگاه نفس می کشد و وضعیت جسمانی او تغییر چندانی نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله سلحشور کارگردان پیشکسوت سینمای ایران مدتی است که در بیمارستان بقیه الله بستری شده است و همچنان با دستگاه نفس می کشد.

این کارگردان سینما و تلویزیون مدتی پیش به دلیل سرطان بستری شد و این روزها وضعیت جسمی او تغییر چندانی نداشته است.

یکی از پرستاران بیمارستان بقیه الله درباره وضعیت این کارگردان به خبرنگار مهر گفت: مشخص نیست که حال آقای سلحشور چه زمانی بهبود یابد اما وی باید همچنان با دستگاه تنفس کند و دستگاه ها نباید از وی جدا شود.

همچنین بصیر سلحشور فرزند فرج الله سلحشور درباره وضعیت پدر خود به خبرنگار مهر بیان کرد: اکنون بیشتر تنفس ایشان باید با دستگاه باشد. حتی غذا هم با دستگاه به وی می رسد.

فرج الله سلحشور کارگردان سینما و تلویزیون است که آخرین اثر او «یوسف پیامبر» در بعضی از کشورها نیز به نمایش درآمد.

کد مطلب 3566373
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها