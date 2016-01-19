پوستر «قیچی» رونمایی شد/ نمایش در «هنر و تجربه» فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر فیلم «قیچی» به کارگردانی کریم لک زاده با طرحی از کیوان فیضی براساس موضوع فیلم طراحی و رونمایی شد.

کیوان فیضی درباره طراحی پوستر این فیلم سینمایی گفت: پوستر به نوعی قصه فیلم را بازگو می کند و سعی کردم در طراحی این پوستر اضمحلال شخصیت اصلی فیلم یعنی راما با بازی عباس غزالی را طراحی کنم.

فیضی ادامه داد: استفاده از آب دریا به عنوان یکی از عناصر طبیعت به معنای گرفتار شدن شخصیت در منجلاب است و رنگ قرمز بیانگر خشم، ترس و خطر است و یکی از مهم ترین لوکیشن های فیلم، جزیره هرمز بود که در آنجا خاک و آب به رنگ قرمز است.

پوستر فیلم «قیچی» اولین پوستری است که کیوان فیضی آن را طراحی کرده و این فیلم در بخش «هنر و تجربه» سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

«قیچی» اولین فیلم بلند سینمایی کریم لک زاده است که احسان فولادی فرد تهیه کنندگی آن را برعهده دارد و عباس غزالی، بهزاد دورانی، سروش صحت، محمدرضا داودنژاد و رابعه مدنی از بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.

احسان فولادی فرد تهیه کننده، رضا عبیات مدیر فیلمبرداری، پویان شعله ور تدوین، رضا رزم طراح صحنه و لباس، حسنا خانمحمدی طراحی گریم، هادی معنوی پور مدیر صدابرداری، فرهاد نجفی جلوه های بصری، فاطمه فرجی عکاس، حسین قورچیان صداگذار، حميد رضا فطوره چيا اصلاح رنگ و نور از دیگر عوامل فیلم سینمایی «قیچی» هستند.