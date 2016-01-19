  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۴۶

پوستر «قیچی» رونمایی شد/ نمایش در «هنر و تجربه» فجر

پوستر «قیچی» رونمایی شد/ نمایش در «هنر و تجربه» فجر

پوستر فیلم «قیچی» به کارگردانی کریم لک زاده با طرحی از کیوان فیضی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر فیلم «قیچی» به کارگردانی کریم لک زاده با طرحی از کیوان فیضی براساس موضوع فیلم طراحی و رونمایی شد.

کیوان فیضی درباره طراحی پوستر این فیلم سینمایی گفت: پوستر به نوعی قصه فیلم را بازگو می کند و سعی کردم در طراحی این پوستر اضمحلال شخصیت اصلی فیلم یعنی راما با بازی عباس غزالی را طراحی کنم.

فیضی ادامه داد: استفاده از آب دریا به عنوان یکی از عناصر طبیعت به معنای گرفتار شدن شخصیت در منجلاب است و رنگ قرمز بیانگر خشم، ترس و خطر است و یکی از مهم ترین لوکیشن های فیلم، جزیره هرمز بود که در آنجا خاک و آب به رنگ قرمز است.

پوستر فیلم «قیچی» اولین پوستری است که کیوان فیضی آن را طراحی کرده و این فیلم در بخش «هنر و تجربه» سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

«قیچی» اولین فیلم بلند سینمایی کریم لک زاده است که احسان فولادی فرد تهیه کنندگی آن را برعهده دارد و عباس غزالی، بهزاد دورانی، سروش صحت، محمدرضا داودنژاد و رابعه مدنی از بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.

احسان فولادی فرد تهیه کننده، رضا عبیات مدیر فیلمبرداری، پویان شعله ور تدوین، رضا رزم طراح صحنه و لباس، حسنا خانمحمدی طراحی گریم، هادی معنوی پور مدیر صدابرداری، فرهاد نجفی جلوه های بصری، فاطمه فرجی عکاس، حسین قورچیان صداگذار، حميد رضا فطوره چيا اصلاح رنگ و نور از دیگر عوامل فیلم سینمایی «قیچی» هستند.

 

کد مطلب 3028811

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها