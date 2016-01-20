به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی روزهای پاک شاهرود، شامگاه سه‌شنبه و در حالی به میزبانی سالن همایش‌های هلال‌احمر این شهر برگزار شد که تقارن ۲۹ دی‌ماه، روز هوای پاک با نخستین سالگرد ابلاغ دستورالعمل شورای عالی حفاظت از محیط‌زیست کشور مبنی بر اعلام جنگل ابر شاهرود به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده، محور این نشست بود.

محیط‌زیست دغدغه عمومی شهرستان شاهرود

دبیر جمعیت دیده بان طبیعت شهرستان شاهرود در خلال این مراسم، با اشاره به اینکه استشمام هوای پاک حق همه انسان‌ها است، گفت: امروز رسالت حافظان محیط‌زیست، نگهداری منابع طبیعی و خداداد برای آیندگان است تا آن‌ها نیز بتوانند از مخلوقات خدای متعال بهره‌مند شوند.

امیرحسین ولیان با اشاره به دستاوردهای فعالان محیط‌زیست در شاهرود، ابراز داشت: بیش از یک دهه از فعالیت‌های رسمی فعالان محیط زیستی شهرستان مانند جمعیت دیده بان طبیعت می‌گذرد و امروز، دغدغه‌های محیط زیستی به‌عنوان مباحث روز، در محافل عمومی موردبحث و تبادل‌نظر قرار می‌گیرد و این در حالی است که در روزگاران گذشته شاید صحبت از حفاظت محیط‌زیست، جایی در محافل مدنی استان سمنان نداشت.

وی افزود: همچنین واژه‌هایی مانند حفاظت آگاهانه از منابع طبیعی، محیط‌زیست شهری، حفظ منابع آبی، تخریب جنگل‌ها، شکار غیرمجاز، هوای پاک، فرسایش خاک و ... امروز به واژگان و دایره لغات شهروندانی تبدیل‌شده است که زندگی روزمره‌شان در شهری که به قاره کوچک معروف است، با محیط‌زیست عجین محسوب می‌شود.

جنگل ابر سرمایه‌ای ملی است

این فعال محیط‌زیست با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای جلوگیری از تخریب جنگل ابر برای جاده‌سازی، گفت: امروز جاده‌سازی، سدسازی و تخریب محیط‌زیست از ایران، رتبه نخست فرسایش دنیا را به‌جای گذاشته و این در حالی است که هنوز هم برخی مسئولان ما با صحبت‌های غیر کارشناسی، طرح‌های نامناسبی مانند انتقال آب از دریای خزر و دست‌کاری عمدی انسانی در محیط‌زیست خدادادی را مطرح می‌کنند لذا باید این سؤال را طرح کرد که تا چه زمان محیط‌زیست در ایران می‌بایست مورد تخریب قرار گیرد.

ولیان، جلوگیری از احداث جاده در جنگل ابر را پیروزی برای کشور ایران قلمداد کرد و بیان داشت: این موفقیت را مدیون تلاش و پشتکار فعالان محیط‌زیست و دلسوزان این عرصه هستیم تا امروز، جنگلی که تا قربانی شدن و نابودی تنها ثانیه‌ای فاصله داشت و حتی درختان آن برای قطع شدن علامت‌گذاری شده و پیمانکاران احداث جاده آماده شروع کار بودند، هنوز نفس بکشد.

وی ادامه داد: درختان هیرکانی جنگل ابر، اهمیت بسیار زیادی دارند که باعث جلب‌توجه فعالان محیط‌زیست کشور شده است همچنین بر اساس اعلام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، جلوگیری از احداث جاده در جنگل ابر باعث نجات یک‌میلیون درخت و نهال در این جنگل شد که این مهم جز در سایه اراده فعالان محیط زیستی و دولت یازدهم، میسر نبود.

برخی ادارات عملکردی انتقادآمیز درباره محیط‌زیست دارند

دبیر جمعیت دیده‌بان طبیعت، ضمن انتقاد از مدیران کل منابع طبیعی، آبخیزداری و محیط‌زیست استان سمنان در تأخیر ثبت جنگل ابر به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده و تکمیل مراحل اداری آن، گفت: امیدواریم مسئولان با مشاهده تلاش‌ها و دغدغه‌های فعالان محیط زیستی و مردم شهرستان شاهرود و استان سمنان که با تمام توانشان، برای حفاظت از محیط‌زیست گام برمی‌دارند، تصمیم‌های درخور توجهی برای حفاظت از جنگل ابر که جزو سرمایه‌های ملی است، اتخاذ کنند.

ولیان با اشاره به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه چندی پیش برخی نمایندگان در مجلس، خواستار حذف روز ۲۹ دی از تقویم و منحل شدن سازمان حفاظت محیط‌زیست شدند بنابراین در انتخابات آتی، می‌بایست سعی‌مان بر آن باشد تا با انتخاب افراد دلسوز برای محیط‌زیست این پیام را به دولتمردان و قانون‌گذاران ایران اسلامی بدهند که دیگر نیازی به جاده‌سازی و انتقال آب از دریاها و سرچشمه‌ها نداریم، زیرا نتیجه آن جز خشک‌سالی و فرسایش، چیزی نیست.

وی در بخش پایانی سخنان خود همچنین پیرامون مضرات استفاده از پلاستیک، گفت: روزانه یک تریلیون قطعه زباله پلاستیکی در جهان تولید می‌شود که برای تجزیه هرکدام از پلاستیک‌ها، هزار سال زمان لازم است. پلاستیک‌ها وارد اقیانوس‌ها، دریاها و دریاچه‌ها شده و باعث از بین رفتن جانوران می‌شوند که اثرات غیرقابل جبرانی را در پی دارد که باید به این مهم نیز عنایت ویژه داشت.

پخش کلیپ از ظرفیت‌های شهرستان شاهرود در عرصه محیط‌زیست، بحث و تبادل‌نظر پیرامون مسائل مهم محیط زیستی استان سمنان، هوا و زمین پاک و قرائت عملکرد سازمان مردم‌نهاد فعال درزمینهٔ حفاظت محیط‌زیست ازجمله سایر برنامه‌های روز هوای پاک در شاهرود بود.