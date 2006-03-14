آسيبهاي اجتماعي بزرگترين تهديد را متوجه زنان مي كند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اراك ، فرشته ساساني مشاور وزير كشور و مديركل امور بانوان وزارت كشور ، در كارگروه زنان و جوانان استان مركزي در اراك گفت: قصه مظلوميت زنان داستان دبناله داري است كه باعث شده حقوق اين قشر همواره به يغما رود و اگر در اين مسير گره اي باز كرديم ، توانتسته ايم كاري انجام دهيم.

وي ، سياست بازي و سطحي نگري را آفت مسائل زنان عنوان كرد و گفت: طي سالهاي گذشته نگاه سياسي به زنان و مسائل آنان ، ما را از مسير اصلي دور كرد.

ساساني ، تقويت كارگروه هاي زنان را در گرو حضور كارشناسان خبره و آگاه در استانداري ها عنوان و گفت: در استانهايي كه كارگروه زنان و جوانان توانسته كارشناسي شده و قوي عمل كند ، مشكلات زنان آن منطقه كمتربوده است.

مشاور وزير كشور در امور بانوان تصريح كرد: كارگروهها بايد به ماهيت فكري و سياست گذار در استانها تبديل شوند و مسائل زنان را به دقت مورد بررسي و اعتبارات را به صورت اساسي هزينه كنند.

وي در ادامه به افزايش اعتبارات اين بخش در مجلس اشاره و افزود: اعتبارات امور بانوان به احتمال زياد از چهار ميليارد تومان به بيش از هفت ميليارود تومان افزايش مي يابد.

ساساني از تجميع اعتبارات زنان در دستگاههاي مختلف در مركز امور بانوان در هر استان خبر داد و گفت: تخلفات ميليوني از هزينه كرد اعتبارات زنان براي كارهاي عقب مانده در اراگانهاي مختلف به دست آمده كه بي توجهي به حقوق زنان را نشان مي دهد.