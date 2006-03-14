ضعف مهم آموزش پزشكي عمومي عدم آموزش هاي درمانگاهي است / در بخش هاي آموزش پزشكي تئوري بر عمل غلبه كرده است

وضعيت آموزش باليني در دانشگاه ها چندان مطلوب نيست

دكتر "ابراهيم رزم پا" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر در زمينه وضعيت آموزش باليني كارورزان و دستياران در بيمارستان هاي آموزشي افزود: با مقايسه ميان دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور به اين نكته دست مي يابيم كه وضعيت آموزش باليني در كل دانشگاه ها چندان مطلوب نيست اما در مقايسه با يكديگر شرايط متفاوتي دارند.

وي تصريح كرد: دانشگاه هاي علوم پزشكي كوچك تر به علت تعداد كمتر دانشجو و تناسب با تعداد اعضاي هيئت علمي برنامه هاي آموزشي بهتر اجرا مي شود. در مقابل دانشگاه هاي اصلي و مرجع به دليل تعداد بالاي دانشجويان و عدم تناسب با تعداد اعضاي هيئت علمي مشكلات بيشتر نمود دارد .

دبير كميته كار آموزي مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) با اشاره به نارضايتي هاي انترن ها از تخصصي بودن دروس در برخي از بخش ها، خاطرنشان كرد: اين افراد معتقدند كه كارهايي كه به آنها محول مي شود با وظايف آموزشي آنها همخواني ندارد و نارضايتي اين دانشجويان بر نحوه آموزش آنها تأثير منفي مي گذارد.

روشن نبودن شرح وظايف انترن ها و غلبه تئوري بر عمل در بخش هاي آموزشي

وي ياد آور شد: روشن نبودن شرح وظايف انترن ها و غلبه تئوري بر عمل در بخش هاي آموزشي و كم توجهي به مسائل پزشكي عمومي و متناسب نبودن رئوس درس هاي تخصصي با نياز يك پزشك عمومي از جمله اين مشكلات است.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: تعداد زياد دانشجويان، مسايل مادي و فشارهاي اقتصادي، ضعف انگيزه ها، نااميدي و ترس از آينده انترن ها را در شرايط كنوني دچار مشكلات روحي و رواني زيادي كرده و همين امر موجب شده تا اين دانشجويان نتوانند انگيزه هاي لازم را داشته باشند.

وي اضافه كرد: امتحانات "پره انترني" براي ورود به دوره هاي بالاتر نيز نمي تواند به تنهايي توانمندي دانشجوي كارورزي را تعيين كند و تنها بر محفوظات تأكيد مي شود.

نبود آموزش درمانگاهي؛ ضعف مهم آموزش پزشكي عمومي

"رزم پا" نبود آموزش درمانگاهي را يكي از ضعف هاي مهم آموزش پزشكي عمومي در حال حاضر دانست و گفت: به همين دليل بسياري از دانشجويان علاقمند هستند كه دوره هاي بيشتري را در برخي از بخش ها بگذرانند تا آموزش عملي بيشتري فرابگيرند و آموزش پزشكي عمومي بايد به سمت كاربردي شدن پيش برود تا در پايان آن استقلال كاري لازم براي يك فرد بوجود بيايد.

وي يكي از مسائل مهم آموزش پزشكي عمومي را ايجاد تعادل ميان فراگيران آموزش و مراقبت و درمان بيماران ذكر كرد و معتقد است در اين ميان بايد مراكز مهارت هاي باليني با نظارت مناسب تقويت شوند.

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران تصريح كرد: با توجه به نقش بخش هاي جنرال در تربيت پزشك عمومي، ضرورت توسعه آنها بسيار مورد نياز است. جنبه هاي درمانگاهي در بخش هاي جنرال بيشتر اهميت دارد چرا كه در اين بخش ها هنوز بيماران در مرحله تشخيص قرار دارند و پس از آن به بخش هاي تخصصي وارد مي شوند.

وي تأكيد كرد: بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه هاي بزرگ مشكلاتي دارند كه اين موارد بر روند آموزش پزشكي عمومي تأثير مي گذارد كه از اين جمله مي توان كمبود وسائل اوليه در بخش هاي اورژانس، تغيير الگوي بيماري ها و هزينه هاي رو به افزايش درماني اشاره كرد.

دبير كميته كار آموزي مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) اظهار داشت: هدف از آموزش تسهيل يادگيري و تشويق يادگيران و تأكيد و توجه بيشتر به رشد و تفكر علمي و عملي به جاي تقويت صرف حافظه است و در رشته پزشكي بايد اين امر مورد توجه بيشتري قرار گيرد.