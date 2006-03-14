دست هاي ملتي كه به دنبال آرمان هاي بلند است بايد به هم گره بخورد / پرده سبز استان گلستان نبايد دولت را از مشكلات اين استان غافل كند

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به گلستان، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور صبح امروز در بخش ديگري از سخنان خود در اجتماع پرشور و كم نظير مردم گرگان چهره هاي مردم اين استان را چهره هايي نورايي، مصمم، نجيب و انقلابي توصيف كرد و گفت: گلستان گنجينه اي از تمدن، فرهنگ، علماء، ادبا، شجاعان، شهيدان و شيران ايران عزيز است كه در طول تاريخ پاسدار عزت و عظمت ملت ايران بودند.

وي با بيان اينكه مردم اين ديار در دامان پاك خود هزاران فرهيخته و سرو بلند قامت تقديم كرده است تا پرچم ايران سرافراز بماند افزود: اين مردم همواره پشتيبان استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي ايران عزيز بوده اند و گلستان با داشتن بهترين خاك، آب، جنگل، معادن، فرصت هاي كار و سازندگي و جواناني پاك يك گنجينه عظيم است.

احمدي نژاد ملت ايران را پس از قيام 15 خرداد و انقلاب سال 57 الگو و پرچمدار خداپرستي و عدالت طلبي در همه عالم توصيف كرد و اظهار داشت: ما براي تحقق آرمان انبياء و رسيدن به قله هاي شرف، عزت و عدالت ماموريت داريم در ايران جامعه اي نمونه، پيشرفته و مقتدر اسلامي برپا كنيم تا سكويي براي پرش نهايي گردد.

وي افزود: ملتي كه به دنبال اهداف و آرمانهاي بلند است بايد در كنار هم باشند و دستهايشان به هم گره بخورد چرا كه اگر يك ملت از همه امكانات مادي برخوردار باشد و افرادي توانمند داشته باشد اما اتحاد بين آنان وجود نداشته باشد حتي به اهداف كوچك هم نخواهد رسيد.

احمدي نژاد با اشاره به اين نكته كه ملت ها با در پيش گرفتن تنبلي و بي خيالي راه به جايي نبرده اند، مردم گلستان را الگوي وحدت، همدلي و مهرورزي بين آحاد ملت ايران توصيف كرد و افزود: آرمان هاي بلند را مجاني به هيچ ملتي نمي دهند. پس بايد ايستادگي كرد چرا كه شرط پيروزي انسان هاي صالح مقاومت و ايستادگي است.

رئيس جمهور همچنين مردم استان گلستان را با تقديم بيش از 4000 شهيد سمبل ايستادگي توصيف كرد و اظهار داشت: بدون عدالت امكان ترقي و پيشرفت وجود ندارد.

وي با تاكيد بر توزيع عادلانه امكانات در همه كشور كه با شعار " عدالت عدالت " مردم همراه شده بود گفت: مردم استان هاي كشور بايد بتوانند به صورت عادلانه از همه توان، امكانات و اختيارات دولت استفاده كنند و در همين راستا پرده زيباي سبز گلستان نبايد دولت را از مشكلات اين استان غافل سازد.

وي همچنين تاكيد كرد كه استان گلستان نيز بايد مانند ساير استان ها يك دانشگاه جامع با رشته هاي مختلف داشته باشد.

احمدي نژاد اظهار داشت: با حضور استاندار و نمايندگان و جلسات كارشناسي در تهران از مدتها قبل كارهايي كه بايد در اين استان انجام شود فهرست كرده اند كه در جلسه فردا شب هيات دولت همه آنها بررسي شده و راهكارهاي رفع آن تصويب خواهد شد.

در حاليكه مردم شعارهاي " بيكاري بيكاري " و " گراني گراني " سر داده بودند رئيس جمهور تلاش براي ايجاد اشتغال و رفع بيكاري را از برنامه هاي اصلي دولت در تمام كشور دانست و تاكيد كرد: دولت مصمم است با حمايت از كشاورزي، صنعت، كار بندري و گردشگري فرصت هاي شغلي را براي جوانان استان گلستان فراهم سازد.