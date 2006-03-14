250 عنوان كتاب از نويسندگان ايراني به ايتاليا مي رود





مدير انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، ضمن بيان اين مطلب افزود : از آثار ارسال شده ، تعداد 250 اثر براي بولونيا انتخاب شد كه بعد از بررسي مشخص گرديد اين تعداد كتاب ، متعلق به 30 ناشر مي باشد .

وي از آماده شدن كار ترجمه و خلاصه نويسي اين آثار خبر داد و اضافه كرد : اميدواريم مشكل ويزا گريبانگير اين سفر نباشد و بنا به قولي كه به ما داده اند ، طي روزهاي آينده ، از وضعيت مبهم و بلاتكليف اين ماجرا بيرون بيائيم . همه اقدام ها با وجود كاستي ها و ديركردهاي هميشگي مسئولين ، رو به پايان است و تنها منتظر رواديد سفر هستيم.

سريزدي راه اندازي بخش بين الملل سايت جامعه كتاب كودك ( www.cac.book.com ) تا موعد نمايشگاه بولونيا را موجب اطلاع رساني بهتر و شايسته تر درتعامل با ناشران دنيا قلمداد كرد و گفت : همه تلاشمان اين است كه اين سايت را مطابق اهداف و برنامه ريزي هاي قبلي به مرحله انجام برسانيم تا تنها كاتالوگ ها و بروشورهاي هميشگي ، واسطه اطلاع رساني آثار كودك و نوجوان ايراني نباشد.

وي به محوريت موضوعات كودك و عامل تصويرگري در نمايشگاه سالانه بولونيا اشاره كرد و يادآور شد : امسال با نكته جالبي در فراخوان آثار مواجه شديم و آن عبارت بود از اينكه براي اولين بار ويژگي اساسي " تاليفي بودن " كتابها را متذكر نشديم و برخي ناشران در اقدامي عجيب ، آثار ترجمه اي براي ما فرستادند ! از اين رو مجبوريم هر سال اين نكته را در فراخوان نمايشگاه تذكر بدهيم .

به گزارش مهر، چهل و سومين دوره نمايشگاه بين المللي كتاب كودك بولونيا از هفتم لغايت دهم فروردين ماه در بولونياي ايتاليا برگزار مي شود .