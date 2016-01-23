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۳ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۱۹

داوری اردکانی درگذشت ابوالحسن نجفی را تسلیت گفت

داوری اردکانی درگذشت ابوالحسن نجفی را تسلیت گفت

رئیس فرهنگستان علوم، درگذشت ابوالحسن نجفی، زبان شناس و استاد پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم به این شرح است؛

درگذشت ادیب و زبان شناس و مترجم گرانمایه مرحوم آقای ابوالحسن نجفی را به خانواده محترم ایشان و به همه اصحاب دانش و فرهنگ و ادب کشور و بخصوص به فرهنگستان زبان و ادب فارسی که فقید سعید عضو پیوسته و شایسته آن بود و قدرش را هم در آنجا می شناختند، تسلیت می گویم. ابوالحسن نجفی در زمره کسانی بود که با علم و ادب زندگی می کرد بی آنکه هرگز از آنها وسیله ای برای بهره برداری و شهرت بسازد. خدایش رحمت کناد که در زمانه غربت زبان و فرهنگ اسوه ای برای رهجویان و رهروان راه دانایی بود.

کد مطلب 3031675

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