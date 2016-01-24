سازمان تامین اجتماعی به وعده خود درباره بیمه هنرمندان عمل کند

مسعود سلطانی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر و در ارتباط با بیمه هنرمندان صنایع دستی گفت: از آنجا که تعدادی به نام هنرمند بیمه شده بودند و از امکانات تامین اجتماعی استفاده می‌کردند، بر آن شدیم تا طرح «راستی انگاری» را عملی کنیم. در این طرح، یک نماینده از ما و یک نماینده از سازمان تامین اجتماعی حضور دارد و صحت و سقم ادعای هنرمندان را بررسی می‌کند.

به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرشگری، بعد از راستی آزامایی، ، یک تعداد از هنرمندان از امکان بیمه بهره مند می‌شوند و یک تعداد باقی می‌مانند که باید در بودجه ۹۵ از محل منابع تامین اجتماعی، هزینه لازم برای بیمه آنها تامین شود چراکه ما به وعده خود عمل کرده‌ایم و این تامین اجتماعی است که باید پایبند به وعده‌های خود باشد.

پیش از این هم مسعود سلطانی‌فر، در جمع معدودی از خبرنگاران که همزمان با روز جهانی صنایع دستی به سالن خلیج فارس نمایشگاه‌ بین‌المللی تهران رفته بودند گفته بود: ما با وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی تعامل برقرار کرده‌ایم تا هنرمندانی که موفق به دریافت کارت از معاونت صنایع دستی شده‌اند و فعالیت مستمر در این زمینه دارند بیمه شوند. صنعتگرانی هم که بیمه‌شان، قطع شده از نیمه دوم سال جاری، دوباره بیمه می‌شوند.

معاون رییس جمهور همچنین در پاسخ به این‌که وضعیت مستمری هنرمندان صنایع دستی چه می‌شود، مطرح کرده بود:با رفع مشکل بیمه، وضعیت مستمری هنرمندان هم اصلاح می‌شود و به سامان می‌رسد. او همچنین به رشد ۴۰ درصدی صادرات صنایع دستی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ اشاره و بیان کرد: گرچه ما با رشد صادرات در زمینه صنایع دستی روبرو بوده‌ایم اما هنوز هم از ظرفیت‌های موجود در این بخش چندان که باید و شاید استفاده نکرده ایم. ما باید زیرساخت‌ها را فراهم آوریم. بازارچه های محلی، استانی و ملی داشته باشیم، تعداد نمایشگاه ها را افزایش دهیم و بخش خصوصی را بیش از گذشته وارد میدان کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سال ۱۳۹۴ رو به پایان است و هنوز وعده رئیس سازمان میراث فرهنگی، که از عدم وفای به عهد سازمان تامین اجتماعی گلایه می‌کند، تحقق نیافته و هنرمندان صنایع دستی بیمه نشده‌اند.