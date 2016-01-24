اعلام وضعیت فوق العاده در ۱۱ ایالت آمریکا/۱۹ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، با ادامه برف و بوران در شرق آمریکا در روز شنبه کلیه فعالیت‌ها در واشنگتن و نیویورک متوقف شد و مسئولان از میلیون‌ها شهروند این مناطق خواسته اند تا پایان یافتن بارش برف در خانه‌های خود بمانند.

بر اساس این گزارش، دست کم ۸۵ میلیون نفر در مسیر این توفان سهمگین قرار دارند و از همین رو در ۱۱ ایالت وضعیت اضطراری اعلام شده است.

تاکنون دستکم ۱۹ نفر در سوانح و تصادف‌های مرتبط با برف و کولاک در شش ایالت آمریکا کشته شده‌اند.

پیش‌ بینی‌ ها حاکی است که برف و کولاک شنبه شب تا بامداد روز یکشنبه به وقت آمریکا در واشنگتن و نیویورک ادامه خواهد داشت و در ادامه ایالت‌های شمالی شرقی را فرا خواهد گرفت.

آندرو کومو، فرماندار نیویورک، در این شهر دستور ممنوعیت تردد خودرو‌ها را اعلام کرده است و کلیه فعالیت‌ها در پرجمعیت‌ترین شهر آمریکا متوقف شده است.

گزارش‌ها حاکی است که هزاران خودرو در یک بزرگراه در ایالت کنتاکی به علت یخبندان از کار افتاده‌اند. در این ایالت برق ۲۰۰ هزار نفر قطع است.