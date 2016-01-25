پروژه گازرسانی به شهركهای صنعتی شماره ۱ و ۲بندرعباس به اتمام رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شركت شهركهای صنعتی هرمزگان، بهمن غلامپور اظهار داشت: شهركهاي صنعتي شماره یک و دو بندرعباس كه از مهمترين و قديمی ترين شهركهای صنعتی استان به شمار می روند از نعمت با ارزش گاز برخوردار شدند.

به گفته وی، تكميل اين پروژه ها در مجموع به طول ۲۴ كيلومتر و حجم ۱۲ هزار متر مكعب گاز در ساعت و با اعتباري بالغ بر ۱۳ ميليارد ريال از محل بودجه ملی صورت پذيرفته است.

غلامپور افزود: طرح گاز رسانی به شهرك صنعتي بستك نيز به طول ۱.۷ كيلومتر از محل بودجه داخلی در حال اجرا است.

وي خاطرنشان كرد: اين شركت آمادگی گاز رسانی به شهركهای صنعتی شماره ۳ بندرعباس، خليج فارس، گمبرون، ايسين، رودان، جايين حاجی آباد، زرين دشت و پارسيان را دارد و طرح مطالعاتی و اسناد مناقصه آن نيز آماده شد، اما به دليل عدم وجود خط لوله گاز تا درب اين شهرك ها عمليات گاز رسانی انجام نشده است.