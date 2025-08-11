به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقیپور، سرپرست معاونت استانداری هرمزگان، در جلسهای که با موضوع تسریع در گازرسانی به شهرکهای صنعتی برگزار شد، اعلام کرد: گازرسانی به شهرکهای صنعتی گمبرون، ای سین و شماره ۳ بندرعباس در اولویت کاری استانداری قرار دارد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای انرژی برای صنایع استان، تصریح کرد: با هماهنگی همهجانبه بین دستگاههای اجرایی، برنامهریزی عملیاتی برای تسریع در گازرسانی به این سه شهرک صنعتی انجام شده و پیگیری اجرای آن با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
صادقی پور عنوان کرد: شتاببخشیدن به پروژههای گازرسانی شهرکهای صنعتی گمبرون، ای سین و شهرک شماره ۳ بندرعباس وهمچنین تدوین برنامه عملیاتی برای تأمین گاز صنایع موجود و لحاظ کردن محل تأمین انرژی در مطالعات احداث شهرکهای صنعتی جدید از مهمترین تصمیمات است.
نظر شما