اقدامات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم به کار گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان سمنان، محمد همتیان در نخستین دوره آموزش بازرسان انتخابات مرکز و حوزه های انتخابیه شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه، با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري به قانون مداري و رعايت اصل بي طرفي در انتخابات، ابراز داشت: وظيفه برگزار کنندگان انتخابات در اين راستا حفظ و صيانت از حقوق و آراء مردم است.

وی همچنین تصریح کرد: هيئت بازرسي انتخابات به استناد مواد ۲۵ قانون مجلس شوراي اسلامي و ۷۶ آيين نامه اجرايي مجلس خبرگان رهبري نیازمند برنامه ریزی لازم برای آموزش عوامل بازرسي اعم از اعضای هيئت بازرسان و سربازرسان و حتي نيروهای ذخيره است.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان سمنان افزود: خوشبختانه همه شرایط برای آموزش بازرسان و برگزار کنندگان انتخابات در استان مهیا است و امیدواریم شاهد حضور مردم متدین و همیشه در صحنه دیار قومس در هفتم اسفندماه جاری باشیم.

بازرسی، ضامن سلامت انتخابات است

رئیس هیئت اجرایی انتخابات در حوزه انتخابیه شهرستان سمنان، مهدیشهر و سرخه نیز در این نشست ضمن اشاره به اهميت نقش بازرسان در تضمين سلامت انتخابات، گفت: امانتداری و رعايت كامل قانون از مهمترين وظايف بازرسان انتخاباتی است.

سیدعباس دانایی، با اشاره به اینکه بازرسي سالم و قاطع عامل ضمانت سلامت انتخابات است، افزود: تعامل مناسب با نماينده فرماندار و نماینده هیئت نظارت و اعضای شعبه در روز انتخابات عامل مهمي در انجام بهتر وظایف بازرسان خواهد بود.

وی ضمن تشريح وظايف بازرسان در شعب اخذ رای ابراز داشت: اعلام به موقع تخلفات به هیئت بازرسی، تسلط کامل به قانون انتخابات، حضور كامل در شعبه، عدم دخالت در امور اجرايي و نظارتی، مستند سازی وقايع و ثبت گزارش بخشی از وظایف بازرسان انتخاباتی است.

فرماندار سمنان درخاتمه این نشست، حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای با تعامل و همکاری همه عوامل اجرایی و بخش های نظارتی، اجرایی و بازرسی را خواستار شد و گفت: انتخابات امری بسیار حساس برای کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که دشمنان در تمام مراحل به دنبال آسیب رساندن به آن هستند چرا که برایشان حضور پرشور مردم به معنای شکست تفسیر می شود.