مشکل اصلی آموزش و پرورش بوشهر مربوط به امکانات و تجهیزات نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر دوشنبه در نشست با مسئولان آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: ارتقای کیفیت آموزشی به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار است و در این راستا طرح‌های مهمی اجرا می‌شود.

وی با تاکید بر توسعه بخش آموزش در سطح جامعه ادامه داد: درصورتی که کیفیت آموزش در مدارس ارتقا یابد شاهد افزایش کیفیت آموزشی در دانشگاه‌ه نیز خواهیم بود.

استاندار بوشهر بر لزوم کیفیت بخشی به آموزش در رده‌های پایه تاکید کرد و افزود: باید رقابت درسی در شهرها و روستاها ایجاد شود تا زمینه افزایش کیفیت آموزشی را بتوان فراهم کرد.

وی با بیان اینکه وضعیت تجهیزات و امکانات به عنوان مشکل اصلی در عرصه آموزش و پرورش محسوب نمی‌شود، اضافه کرد: مشارکت خانواده‌ها در ارتقای کیفیت آموزش‌ و پرورش باید به صورت جدی در دستور کار قرار بگیرد.

سالاری خواستار استفاده از ظرفیت خیرین در مسائل آموزشی و ارتقا کیفی و تحصیلی دانش‌آموزان شد و بیان کرد: باید خانواده‌ها به این باور برسند که می‌توانند در ارتقای کیفیت آموزش تاثیرگذار باشند.

وی همچنین خواستار نقش آفرینی شوراها، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها برای کمک به مدارس شد و گفت: باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز برای ارتقای وضعیت آموزشی استفاده شود.