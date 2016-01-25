مشکل اصلی آموزش و پرورش بوشهر مربوط به امکانات و تجهیزات نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر دوشنبه در نشست با مسئولان آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: ارتقای کیفیت آموزشی به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار است و در این راستا طرحهای مهمی اجرا میشود.
وی با تاکید بر توسعه بخش آموزش در سطح جامعه ادامه داد: درصورتی که کیفیت آموزش در مدارس ارتقا یابد شاهد افزایش کیفیت آموزشی در دانشگاهه نیز خواهیم بود.
استاندار بوشهر بر لزوم کیفیت بخشی به آموزش در ردههای پایه تاکید کرد و افزود: باید رقابت درسی در شهرها و روستاها ایجاد شود تا زمینه افزایش کیفیت آموزشی را بتوان فراهم کرد.
وی با بیان اینکه وضعیت تجهیزات و امکانات به عنوان مشکل اصلی در عرصه آموزش و پرورش محسوب نمیشود، اضافه کرد: مشارکت خانوادهها در ارتقای کیفیت آموزش و پرورش باید به صورت جدی در دستور کار قرار بگیرد.
سالاری خواستار استفاده از ظرفیت خیرین در مسائل آموزشی و ارتقا کیفی و تحصیلی دانشآموزان شد و بیان کرد: باید خانوادهها به این باور برسند که میتوانند در ارتقای کیفیت آموزش تاثیرگذار باشند.
وی همچنین خواستار نقش آفرینی شوراها، دهیاریها و شهرداریها برای کمک به مدارس شد و گفت: باید از ظرفیتهای بخش خصوصی نیز برای ارتقای وضعیت آموزشی استفاده شود.
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