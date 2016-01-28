به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ناصر شکریان صبح پنجشنبه در هفتمین گردهمایی مدیران ادارات و نمایندگیهای تبلیغات اسلامی شهرهای مازندران در چاکسر محمودآباد، ضمن اشاره به اهمیت انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی که در اسفند سال جاری برگزار میشود تأکید کرد: همه ما وظیفهداریم برای حضور حداکثری در پای صندوقهای رأی تلاش کنیم و بار دیگر در راستای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری یعنی همدلی و همزبانی حماسه سیاسی دیگر در صفحات تاریخ این سرزمین خلق کنیم.
وی ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن ایامالله دهه فجر و ۱۲ بهمن سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی اظهار داشت: دشمنان قسمخورده بهنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دریافتهاند که ایران اسلامی به برکت وجود ولایتفقیه و ملت بصیر و آگاه خود دژی نفوذناپذیر و مستحکم در برابر همه زیادهخواهیها و توطئههای آنان است ازاینرو درصدد تخریب جایگاه ولایتفقیه توسط برخی عناصر خودفروخته داخلی و خارجی در انتخابات پیش رو هستند.
وی در ادامه با تأکید بر تقویت جبهه گفتمان انقلاب اسلامی در کشور و افزود: گفتمان انقلاب اسلامی همان گفتمان و خط نورانی امام راحل و رهبری فرزانه انقلاب اسلامی است که تقویت این گفتمان در جامعه سدی در برابر توطئههای دشمنان ایجاد خواهد کرد و راه نفوذ را در مقابل همه هجمهها و تهدیدات آنها خواهد بست.
حجتالاسلام شکریان انقلاب اسلامی را مایه دل گرمی و نقطه امید همه مستضعفین عالم و مسلمانان جهان دانست و تصریح کرد: پیروزی انقلاب اسلامی ایران با هدایت و رهبری امام راحل (ره) و مجاهدتها و ایثارگریهای هزاران شهید گلگونکفن انقلاب اسلامی به ثمر نشست و ملت بزرگ و بصیر ایران اسلامی برگ زرینی را در تاریخ خود ثبت و ضبط کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران انقلاب شکوهمند ایران اسلامی را زمینهساز بیداری جهان اسلام برشمرد و تأکید کرد: استقلال، آزادی و امنیت ایران اسلامی و همه دستاوردهای این انقلاب باید برای نسل جوان امروز تبیین شود.
عضو شورای فرهنگ عمومی استان ۲۲ بهمن را نماد همدلی و همزبانی مردم ایران اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: راهپیمایی هرساله مردم ولایتمدار ایران اسلامی در روز ۲۲ بهمن نشانه تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل و شهدای ایران اسلامی و رهبر معظم انقلاب است.
شکریان انقلاب اسلامی را نماد و الگوی مردمسالاری دینی در جهان دانست و تصریح کرد: به برکت دستاوردهای این نظام مقدس و هدایتهای بیبدیل امام راحل و مقام معظم رهبری ایران اسلامی محبوبیت خود را در بین کشورهای منطقه و حتی در جهان افزایش داده است و به بهانه همین جایگاه و منزلت ایران اسلامی است که دشمنان اینگونه خشمگین و عصبانی هستند.
حجتالاسلام ناصرشکریان گفت: شورای نگهبان یکی از باسابقهترین و از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی است و درواقع تضعیف این جایگاه ارزشمند تضعیف نظام اسلامی است
وی با اشاره به اهمیت انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در اسفند سال جاری نسبت به دورههای قبل تأکید کرد: راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن و حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو پاسخ کوبندهای به یاوهگویان و دشمنان نظام و انقلاب خواهد بود.
این استاد برجسته حوزه و دانشگاه در مازندران با تقدیر از زحمات و تلاشهای صورت گرفته توسط اعضای شورای نگهبان در تأیید و عدم احراز صلاحیت برخی نامزدهای این دوره از انتخابات و با اشاره به سابقه بسیار روشن و ارزنده این نهاد در همه انتخابات کشور تصریح کرد: برخی به دنبال خدشه واردکردن و تضعیف جایگاه این نهاد مقدس هستند و با کمک برخی جریانهای سیاسی سعی در القاء نامطمئن بودن انتخابات در افکار عمومی رادارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران شورای نگهبان را مهمترین سد نفوذ برخی عناصر مسئلهدار در ارکان مدیریتی نظام دانست و تأکید کرد: کارنامه بسیار موفق شورای نگهبان مهمترین تضمین برای سلامت در انتخابات کشور است و باید برای تثبیت و حفظ این جایگاه مقدس همه تلاش کنیم.
شکریان در ادامه از شورای نگهبان قانون اساسی بهعنوان یک سنگر مقدس در نظام جمهوری اسلامی یادکرد و خاطرنشان کرد: شورای نگهبان یکی از باسابقهترین و از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی است و درواقع تضعیف این جایگاه ارزشمند تضعیف نظام اسلامی است.
عضو شورای فرهنگ عمومی استان از نقش بسیار مهم خبرگان رهبری در طول سه دهه انقلاب اسلامی در تثبیت جایگاه ولایتفقیه و حفظ آن اشاره کرد و بیان داشت: ولایتفقیه یادگار گرانبهای امام راحل است و خبرگان رهبری آینده باید برای حفظ و تثبیت جایگاه ولایتفقیه در کشور تلاش کند.
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