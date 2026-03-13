به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسن ابراهیمی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته با انواع فشارها، تهدیدها و توطئههای دشمنان مواجه بوده است، اما این اقدامات نتوانسته خللی در بنیانها و ساختار نظام ایجاد کند.
وی با بیان اینکه دشمنان همواره به دنبال تضعیف و فروپاشی جمهوری اسلامی بودهاند، افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده که این نظام از پشتوانه مردمی، استحکام درونی و ثبات قابل توجهی برخوردار است و همین عوامل موجب شده در برابر فشارها و تهدیدها مقاومت کند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری حضور مردم در صحنههای مختلف را نشانهای از پایداری و همبستگی ملی دانست و گفت: حضور گسترده مردم در مناسبتهایی مانند راهپیمایی روز جهانی قدس پیام روشنی از اقتدار و استواری جمهوری اسلامی به دشمنان مخابره میکند.
ابراهیمی تأکید کرد: دشمنان ایران اسلامی باید بدانند که به اهداف خود برای تضعیف یا فروپاشی نظام دست نخواهند یافت.
وی همچنین با اشاره به تفاوت ساختار جمهوری اسلامی با برخی نظامهای سیاسی در جهان تصریح کرد: در برخی کشورها با حذف یا تغییر رهبران، ساختار حاکمیتی دچار تزلزل میشود، اما در جمهوری اسلامی به دلیل وجود نظام ولایت فقیه، هدایتهای رهبری و نقش نظارتی مجلس خبرگان رهبری، ساختار نظام از انسجام و پایداری برخوردار است و مسیر خود را با ثبات ادامه میدهد.
