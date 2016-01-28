شهرام لازمی زارع صبح پنج‌شنبه در حاشیه بازدید از روند برف‌روبی معابر سطح شهر اردبیل به خبرنگار مهر گفت: ۱۳۵ دستگاه ماشین‌آلات سنگین جهت برف‌روبی معابر شهر اردبیل به کار گرفته شده است.

وی بابیان اینکه یک تعداد از تجهیزات متعلق به شهرداری و مابقی استیجاری است، اضافه کرد: باهدف کاهش هزینه‌های شهرداری تلاش کردیم تا حد امکان از تجهیزات خود شهرداری استفاده کنیم.

وی با اشاره به بارش سنگین برف در روز گذشته اضافه کرد: نیروهای شهرداری تا پاسی از شب مشغول به برف‌روبی معابر اصلی بودند تا تردد شهروندان دچار اختلال نشود.

معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل با تأکید به اینکه اغلب کارگران تنظیف شهری در عملیات راهداری مشارکت دارند، متذکر شد: بیش از ۴۰۰ نیروی خدماتی مشغول به عملیات برف‌روبی هستند.

به گفته لازمی زارع برف‌روبی هم در معابر اصلی و هم فرعی انجام می‌شود و با تلاش کارگران شهرداری برف‌روبی معابر اصلی به اتمام رسیده و امروز عملیات برف‌روبی معابر فرعی انجام می‌شود.

وی بابیان اینکه برف‌روبی پشت‌بام‌ها و انتقال برف داخل حیاط منازل مشکلاتی در تردد شهروندان در کوچه‌ها و معابر فرعی به وجود آورده است، از شهروندان خواست با ملاحظه این وضعیت اقدام به برف‌روبی پشت‌بام منازل خود کنند.

معاون خدمات شهری شهرداری اردبیل در خصوص نمک‌پاشی معابر نیز گفت: نمک به‌اندازه کافی تهیه شده و به دلیل اینکه از ابتدای زمستان بارش‌ها زیاد نبوده است به‌اندازه کافی ذخیره نمک داریم.

وی افزود: تمامی خیابان‌ها و معابر اصلی نمک‌پاشی شده و هر کجا خیابان‌ها لغزنده بوده عملیات نمک‌پاشی به دفعات انجام شده است.

لازمی زارع در خصوص هزینه عملیات برف‌روبی نیز بابیان اینکه سالانه نزدیک به یک میلیارد ریال جهت برف‌روبی در بودجه شهرداری پیش‌بینی می‌شود، متذکر شد: میزان هزینه کرد برف‌روبی به‌صورت جامع پایان سال محاسبه خواهد شد.