تولید بنزین روسیه کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دو منبع صنعتی اعلام کردند که در پی حمله‌های پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های انرژی و توقف فعالیت برخی از پالایشگاه‌های روسیه، تولید بنزین این کشور تا پایان ماه اوت به حدود ۷۰ درصد از مصرف داخلی کاهش یافته است.

حمله‌های پهپادی اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه سبب کمبود سوخت در این کشور شده و مسکو را بر آن داشته است که برای مقابله با این بحران، واردات فرآورده‌های نفتی را آغاز و محدودیت‌هایی را برای فروش سوخت در سراسر کشور اعمال کند.

پس از بهبود اوضاع سوخت در پایان ماه ژوئیه، برخی از مقام‌های محلی محدودیت‌های فروش سوخت را کاهش دادند یا لغو کردند، اما کمبود سوخت بار دیگر در ماه اوت به مناطقی از روسیه بازگشت.

به گفته منابع، تولید بنزین روسیه در پایان ماه اوت به سطح تولید در اوایل ژوئیه رسید و موج نخست بحران سوخت در این کشور که از ماه مه در حال شکل‌گیری بود را کاهش داد.

مقام‌های برخی مناطق روسیه بار دیگر محدودیت‌هایی برای خرید سوخت از سوی مشتریان اعمال کرده و برنامه فروش سوخت بر اساس شماره پلاک خودرو را به اجرا گذاشته‌اند.

پرهیز رانندگان از سفرهای غیرضروری به دلیل انتظار طولانی‌مدت در جایگاه‌های عرضه بنزین یا تمام شدن سوخت، پیامدهای کمبود سوخت را تا حدی کاهش داده است.

بر اساس گزارش‌ها، پهپادهای اوکراین هفته گذشته چند پالایشگاه بزرگ روسیه از جمله پالایشگاه‌های پرم، نیژنی نووگورود و یاروسلاول را هدف قرار داده و سبب توقف فعالیت آنها شده‌ است. این پالایشگاه‌ها تولیدکنندگان مهم بنزین موتور به‌شمار می‌روند.

توقف اضطراری فعالیت پالایشگاه‌ها، شکاف بین تولید بنزین و تقاضای بازار را به حدود ۳۵ هزار تن در روز افزایش داده و این یعنی تولید کنونی حدود ۸۰ هزار تن در روز، تنها ۷۰ درصد از تقاضای داخلی را جبران می‌کند.

میانگین تولید بنزین روسیه در ماه اوت حدود ۹۰ هزار تن در روز بود که معادل حدود ۸۰ درصد از تقاضای برآوردشده برای فصل تابستان یعنی ۱۱۵ هزار تن در روز است.

در پی کمبود سوخت در روسیه، این کشور واردات فرآورده‌های نفتی را افزایش داده است.

به گفته فعالان بازار، پیش‌بینی می‌شود واردات روسیه از کشورهای آسیایی در ماه اوت به حدود ۲۷۰ هزار تن برسد، در حالی که واردات بنزین از بلاروس در این ماه به حدود ۱۵۰ هزار تن یا حدود پنج هزار تن در روز می‌رسد.

معامله‌گران برآورد می‌کنند که حدود ۲۲۰ هزار تن، معادل هفت هزار تن در روز، بنزین در ماه اوت به روسیه وارد شده است.

با ممنوعیت صادرات بنزین تا ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) و جبران تولید داخلی از طریق واردات، عرضه به بازار داخلی در ماه اوت می‌تواند به‌طور میانگین حدود ۹۷ هزار تن در روز یا حدود ۸۵ درصد از تقاضا باشد.