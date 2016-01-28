سوئد از اخراج ۸۰ هزار پناهجو خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «آندرس یگمان» وزیر کشور سوئد از برنامه ریزی دولت استکهلم برای اخراج ۸۰۰ هزار پناهجویی خبر داد که در سال گذشته میلادی (۲۰۱۵) موفق به اخذ اقامت از این کشور نشدند.

وی با بیان این مطلب که اخراج مهاجرین به صورت تدریجی خواهد بود، ظرفیت سوئد برای پذیرش اتباع بیگانه را ۶۰ هزار نفر اعلام کرد حال آنکه افزایش شمار آنها به ۸۰ هزار نفر را نیز رد نکرد.

سوئد در سال میلادی ۲۰۱۵ تعداد ۱۶۳ هزار تقاضانامه مهاجرت دریافت کرد که با درنظر گرفتن سرانه جمعیت این کشور، بالاترین میزان در سراسر اروپا بوده است.

خبر اخراج پناهجویان از کشور سوئد در حالی اعلام می شود که دانمارک نیز به تازگی برای خلاصی از این بحران به راهکاری خصمانه روی آورده و با تصویب قانونی بحث‌برانگیزی به مقامات این کشور اجازه می‌دهد وجه نقد و اموال ارزشمند پناهجویان را مصادره کنند.

سیل مهاجرت به اروپا که محصول سیاست غرب در ایجاد بی ثباتی در خاورمیانه است، در یک سال اخیر به بزرگترین چالش پیش روی قاره سبز تبدیل شده تا آنجا که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است با ارئه کمک مالی به کشورهایی نظیر ترکیه و یونان آنها را مجاب به اتخاذ تدابیری برای اسکان آوارگان نماید.