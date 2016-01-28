۴ تن از اعضای « گروه سواتی» طالبان پاکستان به هلاکت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سما نیوز»، در درگیری نیروهای امنیتی با اعضای طالبان پاکستان وابسته با شاخه «گروه سواتی» ۴ تن به هلاکت رسیدند. این افراد در حوادث تروریستی مختلف نقش داشتند.

در این درگیری دو تن از فرماندهان ارشد این گروه تروریستی به نامهای «امیر الله محسود» و «ولی خان» به هلاکت رسیدند.

«امیر الله محسود» در حمله به نیروهای امنیتی پاکستان دست داشت و از جنگجویان منطقه وزیرستان بود. «ولی خان» نیز در بمبگذاری مختلف تخصص داشت. اجساد این تروریستها برای تحقیقات بیشتر به بیمارستان انتقال داده شد .

لازم به ذکر است در حملات تروریستی گروه طالبان در روزهای اخیر به دانشگاه «باچا خان» ایالت خیبر پختونخواه حمله شد که در اثر این حمله ۲۰ نفر کشته و ۶۰ نفر زخمی شدند. ۴ تن از تروریستهای مهاجم نیز در درگیری با نیروهای امنیتی به هلاکت رسیدند.