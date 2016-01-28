۳۰ درصد کشاورزان تحصیلات ابتدایی تا دیپلم دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان سمنان، جلال‌الدین بصام در مراسم معرفی سرپرست جدید مرکز آموزش جهاد کشاورزی سمنان گفت: تحقق افزایش تولید در واحد سطح در وهله نخست با ساماندهی اندیشه و دانش کشاورزان و تغییر نگرش در مجموعه فعالیت‌ها قابل دسترسی است.

وی اظهار کرد: یک مجموعه چهار میلیون نفری از بهره‌برداران بخش کشاورزی در کشور نیازمند سازمانی مناسب برای دریافت سیاست‌ها، برنامه‌ها و اصول نظام در حوزه کشاورزی هستند.

رئیس مؤسسه علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر، ۴۵ درصد از کشاورزان بی‌سواد یا کم‌سواد هستند و حدود ۳۰ درصد تحصیلات ابتدایی تا دیپلم دارند که دغدغه ما رفع این مشکل است.

وی تصریح کرد: برای سال آینده، چهار ردیف برای آموزش کارکنان، کارآفرینی، بهره‌برداران و زنان روستایی دیده شده که استان سمنان یکی از چهار استان آزمونه در حوزه زنان روستایی است.

لزوم توجه جدی به افزایش تولید در واحد سطح در سمنان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این مراسم بر لزوم توجه جدی به افزایش تولید در واحد سطح به همت بهره‌برداری حوزه کشاورزی در سمنان تأکید کرد و افزود: با توجه به اهمیت آب، کاهش نزولات، افت آب‌های زیرزمینی و کاهش کیفیت آب، مباحث مربوط به آموزش بهره‌برداران در این بخش دارای اهمیت است.

سیدحسن میرعماد افزود: به لحاظ محدودیت منابع و عدم افزایش سطوح کشت به‌ ویژه در حوزه زراعی لازمه افزایش تولید در واحد سطح، توجه جدی به مباحث آموزشی و ارائه رویکرد جدید به بهره‌برداران است.

وی تصریح کرد: موضوع دیگری که لازم است در اولویت‌های مباحث آموزشی قرار گیرد، پرداختن به مباحث صادرات، تولید محصول با شرایط استاندارد صادرات، اصلاح فرایندها و بسته‌بندی مناسب از طریق انتقال آموزش به سطح مزارع و بهره‌برداران است.

سرپرست جدید مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان سمنان معرفی شد

مجید جندقیان رئیس سابق مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این مراسم گزارشی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌ شده در بخش‌های زیربنایی و آموزشی در حوزه‌های مختلف ارائه کرد.

منصور قدرتی سرپرست جدید مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان سمنان نیز انجام کار با برنامه‌ برای رسیدن به اهداف، استفاده از توانمندی همه کارکنان، استفاده از ظرفیت مطلوب آموزش در استان و حرکت در راستای نیازهای سازمانی را از مهم‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های کاری خود ذکر کرد.

در پایان این مراسم با حکم معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، منصور قدرتی به سمت سرپرست مرکز آموزش جهاد کشاورزی سمنان معرفی و از خدمات مجید جندقیان تقدیر شد.