۹۰ مبلغ برای اجرای طرح هجرت در روستاهای زنجان ساکن شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن صلاحی ظهر پنج شنبه در همایش ائمهجماعات مساجد شهرستان زنجان که با عنوان بصیرت دینی و ارتقای امنیت اجتماعی افزود: برای اعزام روحانیون و نیز ارائه تبلیغ و فعالیت آنان در محافل و مجالس عمومی هریک از مبلغان باید دارای کارت باشند و نیز در سایت مربوط به ثبتنام مبلغان عضو شوند.
وی اشاره به اجرای طرح هجرت در استان زنجان ادامه داد: یکی از مهمترین نیازهای تبلیغی در روستاهای استان زنجان کمبود مبلغ و روحانی مستقر در این مناطق است که روحانیون باید در این امر فعالیت جهادی داشته باشند.
حجتالاسلام صلاحی بابیان اینکه بسیاری از مساجد استان زنجان فاقد امام جماعت هستند افزود: بسیاری از مساجد استان زنجان فاقد امام جماعت بوده و حتی در آنها یک نوبت نماز جماعت اقامه نمیشود .
وی گفت: در حال حاضر در راستای اجرای طرح هجرت، ۹۰ مبلغ در روستاهای استان ساکن شدند و با درخواستهای متعدد از سوی اهالی روستاها برای اعزام و اسکان مبلغ روبهرو هستیم.
معاون فرهنگی تبلیغی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: با برگزاری همایشهای متعدد در تلاشیم با ایجاد وحدت رویه در فعالیتهای مبلغان در عرصه اشاعه فرهنگ دینی اقدامات مؤثری انجام شود که نقش روحانیون و علما در تحقق این هدف مؤثر است.
حجتالاسلام صلاحی بابیان اینکه در برخی روستاها خانههای عالم در سطح روستاها و مناطق محروم استان زنجان خالی است افزود: بسیاری از خانههای عالم در روستاهای استان زنجان خالی است که نیازمند همکاری روحانیون و مبلغان هستیم.
وی ادامه داد: ائمه جماعات نباید تحت مدیریت هیئتامنای مساجد قرار گیرند و مدیریت مساجد باید بر عهده ائمه جماعات باشد.
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به فرارسیدن ایام دهه فجر و اجرای برنامههای متنوع در راستای اشاعه و تبلیغ فرهنگ دینی گفت: طرح طلایهداران تبلیغ به مناسبت این ایام در استان زنجان برگزار میشود.
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