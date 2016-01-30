ثبث ده ها وقف جدید/ از وقف ۳ خانه تا آبسردکن در مدرسه دخترانه

به گزارش خبرنگار مهر، فصل زمستان و سرمای هوا نتوانست دستان گرم خیرین و واقفان را سرد کند و به قول معروف هنوز تنور وقف داغ است و در روزهای گذشته چندین وقف جدید در کشور ثبت شده است.

وقف یک خانواده شهید و ثبت یک قرآن ۲۱۲ ساله

در منطقه زابل خانواده شهید نوری یک واحد مسکونی به ارزش ۸۰۰میلیون ریال را وقف کردند. این خانواده شهید اعلام کردند که این خانه ۵۰۰ متری را در راه هدف سردار شهیدشان و اعتلای نظام جمهوری اسلامی وقف می کنند.

در میان اسناد وقفی جدید یک جلد قرآن به قدمت ۲۱۲ سال توسط سید کمال میر مهدی در شهر آراد بیدگل وقف شده است. واقف، این قرآن را برای امامزاده اسحاق شهر نوش آباد وقف کرده که ابعاد این قرآن خطی و زیبا سه سانتی متر در پنج سانتی متراست.

یک بانو مهریه اش را وقف کرد

در شهرستان فلورجان صغرا محمدی یک باب منزل مسکونی خود را که در قباله ازدواجش بوده برای باقیات الصالحات. خود وقف کرد. این منزل مسکونی به مساحت ۲۵۰ متر مربع و ارزش این موقوفه نیز ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده که در پیربکران، پلارت خیابان اصلی گلشن است و براساس نیت این بانوی نیک اندیش عواید حاصل از این موقوفه در راستای ترویج قرآن کریم صرف خواهد شد.

دانش آموزان یک مدرسه آبسردکن وقف کردند

نکته قابل تامل ورود فرهنگ وقف در میان جوانان و حتی دانش آموزان است به نحوی که حدود ۹۰ درصد دانش آموزان دبستان دخترانه صدرای چهار در آذربایجان شرقی با خرید یک دستگاه آب سرد کن برای مدرسه شد آن را وقف عام کردند.

بانوی کرمانی خانه ۲۵۵ متری خود را وقف عام کرد«

«فاطمه بلوچ اکبری»" بانوی نیکوکار کرمانی در اقدامی خیر خواهانه منزل مسکونی خود را جهت امور عام المنفعه و خیرات مبرات وقف کرد. ملک موقوفه ۲۵۵متر مربع مساحت دارد و براساس وقف نامه پس از واقف توسط اداره اوقاف اداره می شود.

وقف زمین ۳۰۰ متری به نیت ساخت خانه عالم

در وقف دیگری سکینه ایشان، واقف خیراندیش بجنوردی یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع به ارزش تقریبی ۸۰ میلیون تومان را در امور خیریه عام المنفعه از جمله ساخت خانه عالم و حسینیه وقف کرد.

خیر اردکانی خانه اش را وقف اطعام روزه داران کرد

همچنین "علی قانعی" از اهالی اردکان یزد در اقدامی خداپسندانه شش دانگ عرصه منزل مسکونی خود را برای افطاری ماه مبارک رمضان وقف کرد. ارزش این واحد مسکونی که ۲۳۰ متر مربع مساحت دارد ۹۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.