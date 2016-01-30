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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۲۵

تیم آزادشهر قهرمان بزرگترین رقابت وزنه برداری گلستان شد

تیم آزادشهر قهرمان بزرگترین رقابت وزنه برداری گلستان شد

گرگان - مسابقه وزنه برداری قهرمانی استان گلستان به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر پس از ۱۱ ساعت رقابت فشرده با قهرمانی تیم آزادشهر به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات، ۵۶ وزنه بردار در قالب ۹ تیم شرکت کننده از ساعت ۱۱ صبح جمعه ۹ بهمن ماه در سالن وزنه برداری امام علی(ع) مجموعه ورزشی آزادی گرگان رقابت کردند و پس از یازده ساعت رقابت بدون توقف در ساعت ۱۰ شب با معرفی نفرات و تیم های برتر به پایان رسید.

آرش رضایانی رئیس هیئت وزنه برداری گلستان درباره این مسابقات گفت: با تجهیز سخت افزاری هیئت وزنه برداری استان گلستان و تسهیل اجرای مسابقات از سوی عوامل اجرایی ، بدون شک می توان از این مسابقات به عنوان بزرگترین مسابقات وزنه برداری استان گلستان نام برد.

رضایانی افزود: با توجه به استقبال بی نظیر ورزشکاران، ورزش دوستان و علاقه مندان به این رشته در سطح استان گنجایش سالن مسابقات تکمیل شد.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به همکاری صمیمانه هیئت وزنه برداری استان گلستان و هیئت وزنه برداری شهرستان نکا استان مازندران، تیم وزنه برداری این شهرستان به عنوان مهمان در این مسابقات حضور یافت و در محیطی صمیمی و دوستانه با ورزشکاران گلستانی به رقابت پرداخت.

در پایان این رقابت نفس گیر تیم های آزادشهر، باشگاه وزنه برداری امام علی (ع) گرگان و تیم وزنه برداری شهرستان نکا (مازندران) به ترتیب عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 3036762

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