تیم آزادشهر قهرمان بزرگترین رقابت وزنه برداری گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات، ۵۶ وزنه بردار در قالب ۹ تیم شرکت کننده از ساعت ۱۱ صبح جمعه ۹ بهمن ماه در سالن وزنه برداری امام علی(ع) مجموعه ورزشی آزادی گرگان رقابت کردند و پس از یازده ساعت رقابت بدون توقف در ساعت ۱۰ شب با معرفی نفرات و تیم های برتر به پایان رسید.

آرش رضایانی رئیس هیئت وزنه برداری گلستان درباره این مسابقات گفت: با تجهیز سخت افزاری هیئت وزنه برداری استان گلستان و تسهیل اجرای مسابقات از سوی عوامل اجرایی ، بدون شک می توان از این مسابقات به عنوان بزرگترین مسابقات وزنه برداری استان گلستان نام برد.

رضایانی افزود: با توجه به استقبال بی نظیر ورزشکاران، ورزش دوستان و علاقه مندان به این رشته در سطح استان گنجایش سالن مسابقات تکمیل شد.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به همکاری صمیمانه هیئت وزنه برداری استان گلستان و هیئت وزنه برداری شهرستان نکا استان مازندران، تیم وزنه برداری این شهرستان به عنوان مهمان در این مسابقات حضور یافت و در محیطی صمیمی و دوستانه با ورزشکاران گلستانی به رقابت پرداخت.

در پایان این رقابت نفس گیر تیم های آزادشهر، باشگاه وزنه برداری امام علی (ع) گرگان و تیم وزنه برداری شهرستان نکا (مازندران) به ترتیب عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.