اولاند و کامرون خواستار افزایش تجارت اروپا با ایران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل خبرگزاری اسپوتنیک، « دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس و « فرانسوا اولاند » رئیس جمهوری فرانسه شب گذشته در تماس تلفنی اظهار داشتند: با توجه به لغو تحریم های اعمال شده علیه ایران روابط تجاری اروپا با این کشور می تواند تقویت شود.



این دو مقام اروپایی در این تماس تلفنی علاوه بر تاکید بر تلاش برای تقویت روابط تجاری با ایران، درباره موضوعات دیگر از جمله مبارزه با تروریسم و اوضاع در سوریه نیز گفتگو کردند.



لغو تحریم ها علیه ایران پس از آن انجام شد که آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرد ایران به تعهدات خود در قبال توافق هسته ای ماه ژوئن میان تهران و قدرت های جهان عمل کرده است.

