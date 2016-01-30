به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین سیمرغ های جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران است. این سیمرغ هر سال براساس آرای مردمی که بعد از تماشای فیلم ها در سینماهای مردمی گرفته می شود، به فیلم منتخب اهدا می شود. در واقع فیلمی که سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را به خود اختصاص می دهد، در اکران نوروزی سینماها قرار می گیرد که یکی از مهمترین نوبت های اکران در سینمای ایران به شمار می رود.

رای‌گیری مردمی و انتخاب بهترین فیلم از نگاه مردم هر سال با همکاری و مشارکت خانه سینما انجام می شود و خانه سینما به عنوان یک نهاد صنفی هر سال با همکاری اعضای تیم اجرایی خود، آرای مردمی را جمع آوری کرده و بعد از شمارش آنها، سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را در اختتامیه جشنواره فیلم فجر به فیلم منتخب اهدا می کند.

اما امسال یک تغییر در این روند ایجاد شده و خانه سینما وظیفه جمع آوری آرا در سینماهای مردمی را به یک شرکت آمارگیری داده است. حال باید دید این تجربه چقدر به تخصصی‌تر شدن روند رای‌گیری و آنالیز آنها کمک می‌کند.