جانشین کمیته قرآن و تشکلهای مذهبی و دینی گفت: این کمیته در دهه فجر انقلاب اسلامی هزار و ۲۰۰برنامه را در خراسان شمالی اجرایی میکند.
حجت الاسلام محمد ایزانلو افزود: نشست طلایه داران فجر آفرین، اعزام طلاب غیر ایرانی، اعزام مبلغ، برگزاری گفتمان دینی و ... از جمله برنامههای این دهه است.
وی اضافه کرد: تجلیل از اصحاب مسجد و فعالان مسجد، گردهمایی بانوان، برگزاری کارگاه سبک زندگی اسلامی، نشست ائمه جمعه وجماعات و ... از دیگر برنامه دهه فجرامسال است.
همسرایی 1357 دانش آموز
دبیر کمیته فرهنگیان و دانش آموزی ستاد گرامیداشت دهه فجر استان نیز از اجرای بیش از۸۶ عنوان برنامه در این ایام توسط اعضای اینکمیته خبرداد.
حسین محمدی ثانی افزود: با توجه به تقارن پیروزی انقلاب اسلامی و پیروزی تیم مذاکرات هستهای باید برنامهها با شکوه بیشتری اجرا شود.
وی گفت: غبار روبی مزار شهدا، گلباران تمثال حضرت امام(ره)، همسرایی۱۳۵۷نفری دانش آموزان، دیدار کارکنان آموزش و پرورش با ائمه جمعه، نشست حلقه صالحین، همایش گغتمان های دینی و ... از برنامههای این کمیته است.
برگزاری برنامه محوری ۱۰شب ۱۰مسجد
مسئول کمیته مساجد نیز در این جلسه افزود: با توجه به اینکه اولین بیانات حضرت امام خمینی(ره) از مسجد آغاز شد، از این جهت برنامههای متنوعی دری کمیته پیش بینی شده است.
هاشم شیرازیان گفت: امسال ۱۱۰برنامه محوری توسط کمیته مساجد استان طی ایام دهه فجر برگزار میشود.
وی افزود: افتتاح مساجد، افتتاح کانونهای فرهنگی هنری، برگزاری محافل انس با قرآن، مسابقات ورزشی و فرهنگی، جنگ شادی، شب شعرانقلاب، برنامه محوری ۱۰شب ۱۰مسجد، ایستگاه سلامت، برگزاری جشنواره مسجد پایگاه انقلاب اسلامی به میزبانی خراسان شمالی و ...از جمله برنامهها است.
جشن شهروند در دهه فجر برگزار می شود
دبیر کمیته فضاسازی و تزئینات شهری شهرداری نیز این جلسه گفت: طراحی و نصب بنر، نصب پرچم در ورودی ساختمانهای اداری، تزئین مسیر راهپیمایی، نصب پرچم برروی تاکسیها و نصب بنر اتوبوسهای شهری از جمله برنامههای این کمیته در دهه فجر است.
مجید صابری راد گفت: برگزاری جشن شهروند، جشن غنچههای انقلاب و ... از دیگر برنامههای مهم این کمیته در دهه فجر است.
حضور فرمانداران در برنامه شب های اترک
دبیر کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی استان افزود: این کمیته برنامههای ویژهای ترویج و آرمان انقلاب اسلامی و اندیشههای امام(ره) در نظر گرفته است.
محسن زاهداحمدی گفت: به مناسبت این دهه مبارک۴۰عنوان برنامه توسط کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی اجرا میشود.
وی اضافه کرد: پرداختن به تاریخ انقلاب در برنامه شبهای اترک، بیان خاطرات انقلاب، مصاحبه با فرمانداران در خصوص دستاوردهای نظام و ... از دیگر برنامههای گرامیداشت سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی است.
نظر شما