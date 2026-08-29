به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ متن پیام پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مسلمانان و شیعیان در سالروز ولادت پر خیر و برکت پیامبر عظیم‌الشان، حضرت محمد مصطفی (ص) و رئیس مذهب جعفری، امام جعفر صادق (ع)، تشنه‌تر از همیشه در پی نوشیدن جرعه‌ای از اقیانوس کمال نبوت و کرامات امامت هستند تا با بهره‌مندی از فضائل و مکارم اخلاقی این دو نور تابناک، در مسیر رضایت حق‌تعالی گام بردارند.

پیمودن این مسیر همواره به ما آموخته است که آموزه‌های انسانی سیره خاتم‌الانبیاء (ص) و اهل‌ بیت عصمت و طهارت (ع) باید الگوی هر مسلمانی باشد؛ چراکه مهربانی با مردم، دستگیری از نیازمندان، امدادرسانی به آسیب‌دیدگان و دیگر سجایای اخلاقی، ضامن عزت دنیوی و سعادت اخروی بشر است و وعده پروردگار متعال که فرموده است: «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ»، نویدی روشن است که مسیر رستگاری دنیا و آخرت را پیش روی انسان می‌گشاید.

پیامبر عظیم‌الشان، حضرت محمد مصطفی (ص) نیز فرمودند: «أَحَبُّ عِبَادِ اَللَّهِ إِلَی اَللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِبَادِهِ»؛ در این حقیقت زلال نیز که از لسان مبارک پیامبر خدا جاری شده هیچ شک و شبهه‌ای نیست و حتی امروز، در دهه سوم قرن بیست و یکم، که انسان در اوج پیشرفت‌های مادی و فناوری زیست می‌کند، همچنان برای کسب آرامش به فعالیت‌های عام‌المفعه و خداپسندانه نیاز دارد.

بشردوستی، اول و آخر همه خلوص نیت‌هاست و استواری انسان بر قله انسانیت ابتدا باید از مسیر داوطلبی برای انجام کارهای خیر بگذرد و بر همین اساس است که حضرت محمد (ص) فرمود: «ان الله تعالی مُحسِنُ فَاحسِنُوا» (خداوند بلندمرتبه نیکوکار است، پس نیکوکار باشید) و امام جعفر صادق (ع) نیز فرمود: «حُسن الخُلق مِنَ الدین و هو یَزِیدَُ فِی الرزق» (خوش‌خویی از دین‌داری است و به روزی بیفزاید».

چنین اشارات و توصیه‌های گهربار که بزرگان دین مبین اسلام نقشه راه ما قرار داده‌اند، به روشنی گواهی می‌دهند که خدمت بی‌منت به بندگان خدا و گره‌گشایی از آلام دردمندان، والاترین تجلی ایمان و ماندگارترین یادگار انسانی در مسیر کمال و تقرب الهی است که در سالروز ولادت پیامبر خدا، رحمة للعالمین، حضرت محمد (ص) و تولد صادق آل محمد، امام جعفر صادق (ع)، باید با الهام گرفتن از سیره نورانی این بزرگان، فرهنگ نیکوکاری، نوع‌دوستی و خدمت داوطلبانه را بیش از پیش در جامعه گسترش دهیم و با یاری‌رسانی به نیازمندان و آسیب‌دیدگان، جلوه‌ای شایسته از اخلاق نبوی و مکتب جعفری را به نمایش بگذاریم.

اعیاد بزرگ سالروز ولادت رسول خدا، حضرت محمد مصطفی (ص) و امام ششم شیعیان، امام جعفر صادق (ع) را به یکایک هموطنان نوعدوست در ایران اسلامی تبریک می‌گویم؛ ان شاء الله همه ما در پیروی و اجرای سیره اخلاقی مکتب نبوت و امامت موفق باشیم.

پیرحسین کولیوند

رئیس جمعیت هلال‌احمر