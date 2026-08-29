دستگیری یکی از سرکردگان شبکه تراستی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرد که شخصی به هویت معلوم« الف .ل» از سر کردگان شبکه تراستی که طی سالیان گذشته مبادرت به دریافت ارز حاصل از صادرات نموده بود دستگیر شده است.

روز گذشته دادگستری استان تهران اعلام کرد که در پرونده‌های تراستی، ۶۶ فقره پرونده با ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو در دست رسیدگی قرار دارد که برای ۴۳ فقره از آنها قرار نهایی صادر شده و ۲۳ فقره نیز پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

در این پرونده بنابر اعلام پلیس بدهی متهم به شبکه بانکی کشور بالغ بر ۳۰۰ میلیون یورو یا به عبارتی بیش از هفتصد هزار میلیارد ریال بوده که تاکنون از اجرای تعهدات خود امتناع کرده و متواری بود که توسط کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا شناسایی و دستگیر شد.