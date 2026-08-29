عراقچی: ایران منادی وحدت و تقریب در جهان اسلام است 

وزیر امور خارجه در کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی: جمهوری اسلامی ایران منادی وحدت و تقریب در جهان اسلام است
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشست هماندیشی با شرکتکنندگان چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی که با حضور حجتالاسلام والمسلمین حمید شهریاری رئیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جمعی از علما و اندیشمندان از ایران و دیگر کشورهای جهان برگزار شد، شرکت کرد.
وزیر امور خارجه با تبیین تحولات منطقهای و بینالمللی، موضوع فلسطین را همچنان مهمترین مساله جهان اسلام دانست و بر ضرورت تقویت وحدت اسلامی برای خنثی کردن دسیسههای رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن، آمریکا، تاکید کرد.
وی تصریح کرد: نگاه ما به جهان اسلام، مبتنی بر تقویت وحدت میان امت اسلامی است؛ این رویکرد، میراث امام خمینی (ره) و رهبر شهیدمان است و همه ما امروز تحت تدابیر رهبر معظم انقلاب مصمم به ادامه همان مسیر هستیم.
عراقچی با تشریح روند تحولات منطقه طی ۲ سال اخیر، از جمله جنگهای تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، تأکید کرد: شهادت رهبر انقلاب پس از ۷۰ سال مجاهدت در راه استقلال و عزت ایران، مبدأ و مبنای تازهای برای استمرار مسیر حقطلبی و اقتدار ایجاد کرد و قطعا خونخواهی رهبر شهیدمان در امتداد نهضت کربلا مطالبه دائمی ملت ایران و همه مسلمانان و آزادگان جهان خواهد بود.
وزیر امور خارجه عنوان کرد: شجره طیبه جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهیدان، پایداری مردم فهیم ایران و شجاعت نیروهای مسلح مقتدر، به درختی تنومند تبدیل شده است و روز به روز بر اقتدار و عزت آن افزوده خواهد شد.
وزیر امور خارجه با اشاره به پیامدهای تجاوز نظامی آمریکایی-صهیونیستی برای منطقه گفت: یکی از مهمترین نتایج این جنگ آن بود که همگان دریافتند حضور نظامی آمریکا در کشورهای منطقه تامینکننده امنیت آنها نیست چراکه تنها هدف آمریکا در منطقه حمایت از مطامع نامشروع و توسعهطلبانه رژیم نسلکش صهیونیستی است. این درک عمومی که به منزله قطع امید از آمریکا است میتواند طلیعه شکلگیری امنیت درونزا و مبتنی بر اعتماد و همکاری میان کشورهای منطقه باشد.
عراقچی همچنین با اشاره به اهتمام جمهوری اسلامی ایران نسبت به مصالح امت اسلامی بهویژه محور مقاومت، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در همه مراحل، از هیچ کوششی برای کمک به وحدت جهان اسلام جهت مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی و توقف نسلکشی فلسطینیان و نیز خاتمه دادن به تجاوزات و اشغالگری رژیم صهیونیستی علیه لبنان فروگذار نکرده و باور راسخ دارد که امنیت و ثبات در غرب آسیا مستلزم پایان دادن به بیکیفری رژیم صهیونیستی و تحقق حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین به پایتختی قدس شریف است و در این زمینه طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران نیز روشن است.
وزیر امور خارجه، تقویت اعتماد به نفس ملی و نشاندادن ارزش و اهمیت استقلال و خودباوری را از جمله مهمترین میراث انقلاب اسلامی دانست و با اشاره به تأثیر این عوامل در پیشبرد دیپلماسی عزتمندانه، تاکید کرد دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سه اصل مهم عزت، حکمت و مصلحت، با تمام توان به تلاش خود برای صیانت از منافع ملی ایران ادامه خواهد داد و به هیچ عنوان در برابر زیاده خواهی و قلدرمآبی مماشات نخواهد کرد.
خاطرنشان میشود وزیر امور خارجه در این نشست، ضمن تقدیر از حضور اندیشمندان و علمای مسلمان از کشورهای مختلف در کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی، به پرسشها و پیشنهادهای مطرحشده از سوی برخی از شرکتکنندگان نیز پاسخ داد.
عراقچی بر رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط حسنه با همه کشورهای اسلامی، بهویژه کشورهای همسایه تاکید کرد و افزود: ما با همسایگان خود خواهان بهترین مناسبات در همه حوزهها از جمله در زمینههای اقتصادی و علمی هستیم و معتقدیم تقویت روابط میان کشورهای اسلامی لازمه ارتقای جایگاه جهان اسلام در دنیا و بهبود وضعیت مسلمانان در اقصینقاط جهان است.
وی ادامه داد: من باور دارم که خداوند مسیر وحدت و اتحاد را برای کشورهای اسلامی مقدر کرده و ما باید مراقبت کنیم که برخی اختلافها موجب سوء استفاده دشمنان برای ایجاد تفرقه در صفوف امت اسلامی نشود.
وزیر امور خارجه در پایان از حجتالاسلام حمید شهریاری و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برای برگزاری این نشست و تلاشهای آنان در مسیر تقویت وحدت اسلامی قدردانی کرد.
رئیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز در این نشست طی سخنانی از همکاریهای وزارت امور خارجه برای برگزاری چهلمین کنفرانس وحدت اسلامی و همچنین تلاشهای وزیر امور خارجه و دستگاه سیاست خارجی به خاطر اهتمام همیشگی نسبت به امر تقریب و وحدت جهان اسلام تشک
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