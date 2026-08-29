به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پی حمله شهرکنشینان صهیونیست به روستای «قصره» در جنوب نابلس، درگیریهایی میان جوانان فلسطینی و شهرکنشینان در اطراف منازل محاصره شده این روستا رخ داد. همزمان نظامیان رژیم صهیونیستی نیز به قصره یورش بردند.
منابع محلی به همدستی نظامیان و فراهم آوردن زمینه یورش شهرک نشینان اشاره کردند. منابع محلی از زخمی شدن شماری از فلسطینی ها در جریان حمله شهرکنشینان و یورش نیروهای اشغالگر خبر دادند.
تشدید محاصره روستای قصره و حمله شهرکنشینان به امدادگران و خبرنگاران
این تحولات در حالی صورت میگیرد که شهرکنشینان صهیونیست طی هفتههای اخیر با حمایت نظامیان اشغالگر چند منزل فلسطینی در منطقه «جبل رأس العین» در قصره را در محاصره قرار دادهاند و با مسدود کردن مسیرهای منتهی به این منازل، رفت و آمد خانوادهها را به شدت محدود کردهاند. این محاصره همچنین در مقاطعی با قطع آب و برق و ایجاد کمبود در آب آشامیدنی، مواد غذایی و دارو همراه بوده و ساکنان این منازل را در شرایط دشوار انسانی قرار داده است.
شهردار قصره در نابلس در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد : نیروهای رژیم صهیونیستی مانع انتقال مجروحان از یک منزل محاصره شده در منطقه «رأس العین» در این روستا میشوند. شهرکنشینان صهیونیست همچنان برای بیست و یکمین روز متوالی، شماری از منازل در روستای قصره را در محاصره خود قرار دادهاند. اشغالگران تلاش میکنند فلسطینیانی را که داخل یکی از منازل این روستا در محاصره قرار دارند، بازداشت کنند. ارتش اشغالگر یک دستگاه آمبولانس را در اطراف خانهای محاصره شده در این روستا متوقف کرده است.
در روستای «جالود» در جنوب شرق نابلس نیز شهرکنشینان صهیونیست به یک تیم خبری حمله کردند.
خبرنگار الجزیره اعلام کرد: شهرکنشینان به خبرنگاران خارجی حمله کرده و وسیله نقلیه آنها را در روستای جلود، جنوب نابلس، تخریب کردند. دو خبرنگار در حمله شهرکنشینان در جلود، جنوب نابلس زخمی شدند.
همزمان هلال احمر فلسطین از حمله شهرکنشینان صهیونیست به یک دستگاه آمبولانس هنگام تلاش برای رسیدن به یکی از خانههای محاصره شده در قصره خبر داد.
مدیر رسانهای هلال احمر فلسطین به الجزیره گفت: شهرکنشینان مانع رسیدن آمبولانسها به محاصرهشدگان در قصره میشوند. شهرکنشینان به آمبولانسی که سعی داشت به خانهای محاصرهشده در قصرا، جنوب نابلس، برسد، حمله کردند.
تصاویر و ویدئوهای منتشرشده، آثار حمله شهرکنشینان به خبرنگاران خارجی و همچنین «محمود الطوباسی» و همسرش را در منطقه «الواد» در جالود نشان میدهد.
در همین حال، رژیم صهیونیستی نیروهای بیشتری را به قصره در جنوب نابلس اعزام کرده است؛ این اقدام همزمان با ادامه محاصره یکی از منازل این روستا توسط شهرکنشینان صورت گرفته است.
زخمی شدن ۲ فلسطینی در حمله اوباش صهیونیست
رئیس شهرداری «عرابه» در جنین واقع در کرانه باختری گفت: دو فلسطینی در حمله صهیونیستها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند که در اثر آن زخمی شدند.
به آتش کشیدن اراضی کشاورزی فلسطینی ها
خبرنگار الجزیره گزارش داد: شهرکنشینان زمینهای کشاورزی بین جلود و قصره در شمال کرانه باختری را آتش زدند.
رئیس شورای روستای المغیر در شهرستان رامالله به الجزیره گفت: ما با حملات فزاینده شهرکنشینان مسلح تحت حمایت ارتش اشغالگر مواجه هستیم. نیروهای اشغالگر حدود ۲۰ ساعت است که تنها ورودی روستا را بستهاند.
واکنش رام الله
وزارت خارجه تشکیلات خوگردان فلسطین بیان کرد: ما نسبت به تشدید تروریسم شهرکنشینان و جنایات نیروهای اشغالگر در کرانه باختری اشغالی هشدار میدهیم.
سرکوب وحشیانه اسرای غزه در بخش «راکیفیت»
همزمان با این تحولات، حملات وحشیانه به اسیران فلسطینی نیز شدت یافته است.
دفتر اطلاعرسانی اسرا اعلام کرد: نیروهای سرکوبگر زندان به اتاق شماره ۱۳ در بخش «راکیفیت» یورش برده و اسرای غزه موسوم به «نخبه» را با ضرب و شتم، گاز، گلولههای پلاستیکی و سگهای پلیسی هدف قرار دادند. در جریان این سرکوب، یک اسیر مجروح شد و فک یک اسیر دیگر نیز شکست.
بر اساس این گزارش، اسرای غزه در بخش «راکیفیت» در زیرزمین نگهداری میشوند و از دیدن نور خورشید، اقامه نماز، دسترسی به قرآن، استحمام و هواخوری محروم هستند.
مدیریت این بخش همچنین سهم نان اسرا را کاهش داده و غذای نامناسب و فاسد در اختیار آنان قرار میدهد و از گرسنگی دادن به عنوان ابزاری برای مجازات جمعی استفاده میکند.
دفتر اطلاعرسانی اسرا بیان کرد: رژیم اشغالگر سیاست انزوای را بر این اسرا تحمیل کرده و گفتگوهای آنان با وکلا را نیز تحت نظارت قرار میدهد؛ اقداماتی که در چارچوب سیاست انتقامجویانه سازمان یافته علیه اسرای غزه صورت میگیرد.
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