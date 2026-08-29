به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه و همزمان با هفته دولت سه پروژه مهم در حوزه تأمین، انتقال و توزیع آب شرب شهرستان ایرانشهر با مجموع اعتبار ۵۸ میلیارد تومان، با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی به بهره‌برداری رسید.

در آیین بهره‌برداری از این پروژه‌ها، حسین دکالی، مدیر امور آب و فاضلاب ایرانشهر، با اشاره به استمرار خدمات‌رسانی در شرایط دشوار، اظهار کرد: مجموعه آبفا با وجود چالش‌های متعدد و شرایط خاص ناشی از بحران‌های اخیر و جنگ رمضان، خدمت‌رسانی به مردم را متوقف نکرده و تأمین آب شرب سالم، پایدار و مطمئن را با جدیت دنبال کرده است.

وی افزود: در هفته دولت، سه پروژه کلیدی شامل تکمیل خط برق و تجهیز چاه شماره ۲ اردوگاه، اجرای ۹ کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شرب شهری و اجرای ۳ هزار و ۶۰۰ متر خط انتقال و ۷ هزار و ۵۰۰ متر شبکه توزیع آب در سایت ۳۸ هکتاری نهضت ملی مسکن به بهره‌برداری رسید.

مدیر امور آب و فاضلاب ایرانشهر با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری در تقویت زیرساخت‌های آبرسانی شهرستان دارد، گفت: مجموع اعتبار هزینه‌شده برای اجرای این سه پروژه، ۵۸ میلیارد تومان است که با هدف افزایش پایداری تأمین آب، بهبود وضعیت شبکه و پاسخگویی به نیازهای آبی مناطق مختلف شهرستان هزینه شده است.