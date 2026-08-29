به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری خلیل‌آباد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط اقتصادی دانشگاه‌ها، مهم‌ترین برنامه دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز برای تقویت درآمدهای غیرشهریه‌ای چیست گفت: دانشگاه امروز باید از یک نگاه سنتی به درآمد عبور کند. مأموریت دانشگاه فقط آموزش و دریافت شهریه نیست؛ دانشگاه باید بتواند دانش، تخصص، آزمایشگاه، فناوری، نیروی انسانی، املاک و ظرفیت‌های علمی خود را به ارزش اقتصادی تبدیل کند.

وی افزود: در دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز ظرفیت‌های بسیار خوبی وجود دارد و اعتقاد ما این است که مسئله اصلی، کمبود ظرفیت نیست؛ بلکه سازمان‌دهی، تجمیع و تبدیل ظرفیت‌های موجود به درآمد پایدار است.

کلانتری اضافه کرد: بر همین اساس، هفت موتور اصلی درآمدی را در استان شناسایی کرده‌ایم که در صورت فعال شدن، می‌توانند بخش قابل توجهی از درآمدهای غیرشهریه‌ای دانشگاه را تأمین کنند.

صنعت استان؛ مهم‌ترین موتور اقتصادی دانشگاه

رئیس دانشگاه آزاد واحد کرج در ادامه گفت: به اعتقاد من، صنعت استان البرز مهم‌ترین فرصت اقتصادی دانشگاه است. البرز از استان‌های صنعتی کشور است و مجموعه‌های صنعتی، شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی متعددی در آن فعالیت می‌کنند.

وی افزود: ما باید رابطه دانشگاه و صنعت را از شکل سنتی آن خارج کنیم. اینکه صرفاً یک قرارداد پژوهشی کوچک منعقد شود، کافی نیست.پیشنهاد ما این است که برای هر صنعت یک «پرونده مسئله» ایجاد کنیم.

کلانتری ادامه داد: در این پرونده مشخص شود صنعت چه مشکلی دارد، کدام استاد یا دانشکده توانایی حل آن را دارد، چه آزمایشگاهی مورد نیاز است، راهکار علمی چیست، محصول یا خدمت نهایی چه خواهد بود و ارزش اقتصادی قرارداد چقدر است. در واقع باید از «قراردادهای کوچک پژوهشی» به سمت «قراردادهای بزرگ حل مسئله» حرکت کنیم.

وی همچنین گفت: اگر یک صنعت برای کاهش مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری، کنترل کیفیت، هوشمندسازی، کاهش ضایعات یا توسعه محصول جدید با یک مسئله مواجه است، دانشگاه باید بتواند برای آن مسئله راه‌حل ارائه کند و این راه‌حل باید به یک قرارداد اقتصادی تبدیل شود.

بازار فناوری و سراهای نوآوری؛ از استقرار شرکت تا خلق ارزش

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی البرز موتور دوم را بازار فناوری شهید طهرانچی و سراهای نوآوری دانست و گفت: نگاه ما این است که این مجموعه‌ها نباید صرفاً محلی برای استقرار شرکت‌ها باشند. باید به یک زیست‌بوم واقعی تولید ارزش تبدیل شوند.

برای هر شرکت مستقر باید مجموعه‌ای از خدمات تعریف شود؛ از اجاره و خدمات زیرساختی گرفته تا خدمات آزمایشگاهی، مشاوره تخصصی، اجرای پروژه مشترک با اعضای هیأت علمی، سرمایه‌گذاری مشترک، تجاری‌سازی محصول و حتی بهره‌برداری از مالکیت فکری.

وی افزود: دانشگاه باید از یک مالک فضا به یک شریک توسعه فناوری تبدیل شود. در این مدل، شرکت دانش‌بنیان رشد می‌کند، دانشگاه درآمد کسب می‌کند و مهم‌تر از همه، دانش تولیدشده در دانشگاه به محصول و خدمت تبدیل می‌شود.

هوش مصنوعی؛ فرصتی که نباید از دست برود

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که یکی از ظرفیت‌هایی که اخیراً مورد توجه دانشگاه قرار گرفته، حوزه هوش مصنوعی است. چه برنامه‌ای برای اقتصادی کردن این ظرفیت دارید، گفت: هوش مصنوعی یکی از مزیت‌های رقابتی مهم دانشگاه در استان البرز است. وجود ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و نوآوری در این حوزه به ما امکان می‌دهد از هوش مصنوعی به‌عنوان یک موتور اقتصادی استفاده کنیم.

کلانتری افزود: پیشنهاد ما ایجاد یک مرکز هوش مصنوعی برای حل مسائل صنایع و دستگاه‌های اجرایی استان است.

وی همچنین گفت: برای مثال می‌توان در زمینه هوشمندسازی صنایع، پردازش تصاویر، نگهداری پیشگویانه تجهیزات، هوشمندسازی کشاورزی، مدیریت شهری، تحلیل داده، امنیت سایبری، اتوماسیون اداری و کاربردهای پزشکی پروژه تعریف کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج تصریح کرد: اصل مهم این است که هوش مصنوعی نباید فقط در قالب کلاس و آموزش باقی بماند. هر مسئله واقعی باید به یک پروژه و هر پروژه موفق باید به یک قرارداد و درآمد تبدیل شود.

دانشجوی بین‌الملل؛ از فعالیت آموزشی تا کسب‌وکار دانشگاهی

وی چهارمین حوزه مورد توجه را دانشجویان بین‌الملل عنوان کرد و گفت: دانشجوی بین‌الملل را نباید صرفاً یک فعالیت آموزشی دید. این حوزه می‌تواند به یک کسب‌وکار دانشگاهی بین‌المللی و پایدار تبدیل شود. برای این منظور باید یک زنجیره کامل ایجاد کنیم: جذب → پذیرش → اقامت → آموزش → خدمات دانشجویی → خوابگاه → خدمات پس از تحصیل

کلانتری افزود: در این مسیر باید کشورهای هدف را مشخص کنیم و برای هر بازار برنامه جذب داشته باشیم.

وی ادامه داد: استان البرز به دلیل ظرفیت علمی، موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به پایتخت، ظرفیت خوبی برای توسعه آموزش بین‌المللی دارد. هدف ما این است که دانشجوی بین‌الملل فقط یک دانشجو نباشد؛ بلکه یک پیوند علمی، فرهنگی و اقتصادی میان دانشگاه و کشورهای هدف ایجاد کند.

آموزش‌های مهارتی؛ دانشگاه در کنار بازار کار

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی البرز در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا آموزش‌های کوتاه‌مدت و مهارتی نیز می‌تواند منبع درآمد باشد گفت: قطعاً. دانشگاه باید برای نیاز واقعی بازار کار استان دوره‌های مهارتی طراحی کند. از جمله در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، اتوماسیون صنعتی، برق و ابزار دقیق، مدیریت صنعتی، حسابداری، HSE، معماری و BIM، پهپاد و GIS، صنایع غذایی و کشاورزی نوین.

وی در عین حال گفت: اما یک اصل مهم داریم: هیچ دوره‌ای نباید صرفاً به دلیل امکان برگزاری، برگزار شود.قبل از طراحی هر دوره باید بازار آن مشخص باشد، نیازسنجی انجام شود و بدانیم چه کسی حاضر است برای این مهارت هزینه کند.

کلانتری ادامه داد: یعنی ابتدا بازار و مشتری را شناسایی کنیم و سپس دوره آموزشی را طراحی کنیم.

آزمایشگاه‌ها؛ سرمایه‌هایی که باید درآمدزا شوند

وی همچنین یکی از ظرفیت‌های دانشگاه که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته را آزمایشگاه‌ها و تجهیزات تخصصی ذکر کرد و تأکید کرد: آزمایشگاه نباید فقط به عنوان یک مرکز هزینه دیده شود. دانشگاه دارای تجهیزات و آزمایشگاه‌هایی است که بخشی از ظرفیت آنها در ساعات مختلف بلااستفاده می‌ماند.

کلانتری در ادامه گفت: هدف ما این است که با ایجاد یک شبکه یا مرکز خدمات آزمایشگاهی یکپارچه در استان البرز، ظرفیت آزمایشگاه‌های دانشگاه را به صنایع و دستگاه‌های اجرایی عرضه کنیم. به این ترتیب، تجهیزاتی که امروز در بخشی از زمان بلااستفاده هستند، می‌توانند برای دانشگاه درآمد ایجاد کنند.

رئیس دانشگاه آزاد واحد کرج افزود: در واقع:سرمایه‌گذاری انجام‌شده در آزمایشگاه باید از طریق ارائه خدمات تخصصی، دوباره برای دانشگاه ارزش اقتصادی ایجاد کند.

مولدسازی املاک؛ فروش آخرین گزینه است

کلانتری در حوزه املاک و فضاهای دانشگاه هم گفت: تمام املاک و فضاهای دانشگاه باید از نظر اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرند؛ اما نگاه ما به مولدسازی، صرفاً فروش دارایی نیست.برای هر ملک باید چهار موضوع مشخص شود:

ارزش روز، هزینه نگهداری، درآمد فعلی و درآمد بالقوه. سپس بهترین مدل بهره‌برداری انتخاب شود.

وی بهره‌برداری اقتصادی → مشارکت → اجاره بلندمدت → تغییر کاربری اقتصادی → و در نهایت فروش دارایی غیرراهبردی را رویکرد های این مجموعه عنوان کرد و ادامه داد: فروش ملک نباید اولین راه‌حل باشد. اگر یک دارایی بتواند در بلندمدت درآمد پایدار ایجاد کند، نگهداری و بهره‌برداری اقتصادی از آن می‌تواند بسیار ارزشمندتر از فروش یکباره باشد.

اطلس اقتصادی دانشگاه البرز

وی یکی از پیشنهادهای مهم از سوی مدیریت دانشگاه آزاد را تهیه «اطلس اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز» ذکر کرد و ادامه داد: در این اطلس باید همه ظرفیت‌های اقتصادی دانشگاه شناسایی شود؛ از املاک و آزمایشگاه‌ها گرفته تا مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های R&D، آموزش‌های مهارتی، دانشجویان بین‌الملل، قراردادهای صنعتی، ظرفیت‌های کشاورزی و گلخانه‌ای و خدمات درمانی.

کلانتری در پاسخ به این سوال که آیا برای اجرای این برنامه‌ها به ایجاد ساختار جدیدی هم فکر کرده‌اید، گفت: بله. یکی از پیشنهادهای جدی ما ایجاد شرکت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کرج افزود: این شرکت می‌تواند بازوی اقتصادی دانشگاه باشد و مأموریت آن از شناسایی فرصت و امکان‌سنجی آغاز شود و تا جذب سرمایه، اجرای پروژه، بهره‌برداری، بازگشت سرمایه و سرمایه‌گذاری مجدد ادامه پیدا کند.

وی در پایان تصریح کرد: البته این شرکت نباید جایگزین معاونت‌های دانشگاه شود؛ بلکه باید در کنار ساختار دانشگاه، به عنوان یک بازوی تخصصی اقتصادی و سرمایه‌گذاری فعالیت کند.