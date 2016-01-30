گاز گرفتگی در یک میهمانی عروسی ۲۵ نفر را روانه بیمارستان کرد

علی رجعتی که علاوه بر عضویت در شورای اسلامی مسئولیت این مجموعه پذیرایی را نیز برعهده دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سرگیجه و حالت تهوع چند میهمان، در لحظات پایانی مراسم عروسی موجب شد تا ۲۵ نفر از میهمانان با مراجعه به بیمارستان به صورت سرپایی معاینه و سپس ترخیص شوند.

وی افزود: این مجموعه از گاز شهری برخوردار نیست، اما سوختن گاز مایع و محدودیت فضای مهمانی و ازدحام افراد موجب گازگرفتگی شماری از میهمانان این مراسم شد.

رئیس مرکز اورژانس بیمارستان شهدای فاروج نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این مطلب گفت: خوشبختانه نیمه باز بودن برخی از پنجره های سالن پذیرایی موجب شده بود تا این گازگرفتگی به وقوع حوادث تلخی منجر نشود.

هادی امیری با بیان اینکه تمامی ۲۵ میهمان مراجعه کننده به این مرکز سرپایی مداوا و مرخص شدند، افزود: از این تعداد ۶ نفر کودک و ۱۹ زن بودند که همگی سرپایی درمان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در محیط های محدود و بسته، گازهای حاصل از احتراق جایگزین اکسیژن شده و با شکل گیری ناقص سوزی، گاز منواکسید کربن تولید و باعث گاز گرفتگی افراد می شود.

گزارش شده است.