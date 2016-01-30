به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا توکلی تهیه کننده سریال «دوردست ها» با اعلام خبر پایان تصویربرداری این سریال که به کارگردانی جواد ارشاد برای شبکه یک تولید می شود، گفت: امروز دهم بهمن آخرین روز تصویربرداری «دور دست ها» است و در سکانس پایانی که در ساحل فرح آباد جویبار قرار دارد، قرار است دانیال حکیمی و فرشته سرابندی مقابل دروبین بروند.

فریبا توکلی در توضیح سکانس پایانی گفت: سیمین با بازی فرشته سرابندی وارد کلبه قدیمی کنار ساحل می شود ولی رسول با بازی دانیال حکیمی را نمی بیند، او پرده کلبه را کنار می زند و می بیند رسول نزدیک ساحل و در کنار آتش نشسته و به دوردست ها نگاه می کند و با عجله به سمت رسول می رود و باقی داستان اتفاق می افتد.

این تهیه کننده ادامه داد: امشب همچنین در پلانی که نوعی فلاش بک به ۲۸ سال قبل است، سکانسی را که در آن نادر (مختار سائقی) انبار قدیمی حاج یونس (پدر رسول) را به آتش کشیده است، تصویربرداری می شود.

توکلی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۵۰۰ دقیقه راف کات سریال تهیه شده است اظهار کرد: تدوین اولیه همزمان در مکان تصویربرداری در حال انجام است و تقریبا همه قسمت ها آماده شده است. فقط ظریف کاری ها و گنجاندن تصاویر میانی باقی مانده است که با تدوین نهایی سریال زیر نظر مستقیم جواد ارشاد کارگردان انجام خواهد شد.

وی با بیان این که گروه تولید کننده سریال فردا عازم تهران می شوند، یادآورد شد: بر اساس طرح اولیه، ۲۶ قسمت برای این سریال در نظر گرفته شده بود که این تعداد افزایش یافت و در نهایت تعداد آنها بین ۳۵ تا ۴۰ قسمت خواهد شد که البته به مونتاژ و زمانبندی هر قسمت بستگی دارد.

تهیه کننده سریال «دور دست ها» همچنین از شریعت پناهی سرپرست شبکه یک و سیفی آزاد مدیرگروه فیلم و سریال این شبکه و رییس مرکز امور نمایشی سیما در طول مدت تصویربرداری تشکر کرد.

توکلی در پایان درباره شرایط جسمانی جمال اجلالی هم گفت: خدا را شکر وضعیت جسمانی آقای اجلالی خوب است و خانواده اش هم از زمان بیماری در منطقه در کنارش هستند، من و عوامل تولید نیز هر روز پیگیر وضعیت بهبودی و مراحل درمانی او در بیمارستان بوعلی سینا هستیم.

مجموعه تلویزیونی «دور دست ها» به کارگردانی جواد ارشاد و تهیه کنندگی فریبا توکلی محصول مشترک شبکه یک سیما و سازمان ملی استاندارد است.