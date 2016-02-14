فریبا توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سریال «دوردست ها» که چندی پیش تصویربرداری آن به پایان رسید درباره زمان پخش این اثر گفت: این سریال هم اکنون مراحل تدوین نهایی خود را می گذراند تا از شبکه یک به پخش برسد.

وی با اشاره به ویژگی های این سریال اظهار کرد: ما در این سریال بیننده را ساده فرض نکردیم که از او انتظار داشته باشیم هر نکته ای را به او ارایه می دهیم قبول کند بلکه ما در این سریال به مخاطب احترام می گذاریم.

تهیه کننده سریال «دور دست ها» اضافه کرد: ما سعی کردیم خود را جای بیننده قرار دهیم و روابط واقعی را در این سریال مطرح کنیم و این روابط به گونه ای به تصویر کشیده شود که بیننده حس نکند بازیگران روابط را تنها به شکل نقش های خود بازی می کنند.

توکلی با اشاره به داستان های این اثر توضیح داد: چند داستان موازی از جمله داستان پدر و فرزندان، زن و شوهر، شخصیتی با یک خاطره از عشقی قدیمی، انتقام و... قصه های این سریال را تشکیل می دهد و باعث می شود که پیچیدگی هایی در داستان ایجاد شود.

این تهیه کننده با بیان اینکه در این سریال برای مخاطب هیجان کاذب ایجاد نمی شود، اظهار کرد: تلاش ما این بود تا مخاطب براساس واقعیت جلو رود. همچنین سعی کردیم کاری رئال جلوی دوربین ببریم و دیالوگ های شخصیت ها واقعی و از جنس خود مردم باشد.

وی در پایان اظهار کرد: این سریال قرار است سال آینده از شبکه یک سیما پخش شود و یکی از نکات مورد تاکید مدیران سیما برای این سریال نمایش احترام بین بزرگترها و کوچکترها بود و ما سعی کردیم از نظر دیالوگ و از نظر رفتاری این مساله را در سریال رعایت کنیم.