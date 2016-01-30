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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۱۱

جزئیات مراسم افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد

جزئیات مراسم افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر اعلام شد

کارگردان مراسم افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر بیان کرد در مراسم افتتاحیه این دوره از جشنواره بیشتر به اصل موضوعات پرداخته می شود و سعی شده حاشیه ای وجود نداشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید برزگر کارگردان مراسم افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر گفت: افتتاحیه روی سن گردان و دکور بزرگ با حضور سه مجری در تالار وحدت اجرا می شود.

وی با بیان اینکه سه بخش عمده برای افتتاحیه در نظر گرفته شده است، بیان کرد: در ابتدای مراسم سخنرانی حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی و محمد حیدری دبیر سی و  چهارمین جشنواره فیلم فجر به عنوان میزبانان این مراسم را خواهیم داشت و بعد از آن جوایز بخش تبلیغات سینمای ایران با معرفی نامزدها و اهدای سیمرغ بلورین به برندگان بهترین پوستر، عکس، تیزر و آنونس برگزار می شود.

کارگردان مراسم افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر ادامه داد: برای بخش سوم، یعنی برگزاری بزرگداشت ها طراحی ویژه ای داریم و هنرمندان به نحوی متفاوت در این بخش حضور پیدا می کنند و ویدیوهایی نیز برای هر یک از چهار هنرمند شناخته شده، نمایش داده می شود.

وی تاکید کرد:  علاوه بر این بخش موسیقی هم در افتتاحیه جشنواره خواهیم داشت و سعی می کنیم برنامه در ۲ ساعت تمام شود.

برزگر در پایان گفت: امسال یکی از مسائل جدی ما تلاقی مراسم افتتاحیه با جشنواره تئاتر فجر بود زیرا تالار وحدت تا آخرین ساعات روز شنبه در اختیار گروه بزرگ تئاتری کشور آلمان است و ما می توانیم سالن را از ساعات پایانی شنبه شب ۱۱ بهمن ماه در اختیار داشته باشیم. امیدوارم من و همکارانم با تلاش شبانه روزی بتوانیم در یک روز باقی مانده افتتاحیه را به خوبی اجرا کنیم.

کد مطلب 3037282

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