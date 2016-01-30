به گزارش خبرگزاری مهر،نشست علمی «نقد و بررسی نسبت عقل و دین در مدرسه معارفی خراسان» از سوی انجمن کلام اسلامی حوزه و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار می شود.

در این نشست، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفری هرندی، عضو هیئت علمی و قائم مقام گروه فلسفه دین موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) به ارائه بحث می پردازد.

حجت الاسلام و المسلمین رضا برنجکار، قائم مقام و مشاور عالی رئیس پژوهشگاه قرآن و حدیث و استاد دانشگاه تهران، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن مومنی، استاد درس خارج حوزه و مدرس دانشگاه به عنوان ناقدین در این نشست سخنرانی می کنند.

این نشست سه شنبه ۲۷ بهمن ماه ساعت ۱۸:۳۰ در سالن اندیشه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار می شود.