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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۱۳

انجمن کلام اسلامی حوزه برگزار می کند؛

نشست علمی «نقد و بررسی نسبت عقل و دین در مدرسه معارفی خراسان»

نشست علمی «نقد و بررسی نسبت عقل و دین در مدرسه معارفی خراسان»

نشست علمی «نقد و بررسی نسبت عقل و دین در مدرسه معارفی خراسان» از سوی انجمن کلام اسلامی حوزه و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،نشست علمی «نقد و بررسی نسبت عقل و دین در مدرسه معارفی خراسان» از سوی انجمن کلام اسلامی حوزه  و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار می شود.

در این نشست، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفری هرندی، عضو هیئت علمی و قائم مقام گروه فلسفه دین موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) به ارائه بحث می پردازد.

حجت الاسلام و المسلمین رضا برنجکار، قائم مقام و مشاور عالی رئیس پژوهشگاه قرآن و حدیث و استاد دانشگاه تهران، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن مومنی، استاد درس خارج حوزه و مدرس دانشگاه به عنوان ناقدین در این نشست سخنرانی می کنند.

این نشست سه شنبه ۲۷ بهمن ماه  ساعت ۱۸:۳۰ در سالن اندیشه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار می شود. 

کد مطلب 3037393
سارا فرجی

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