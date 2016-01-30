كتاب «روش شناسی حکم» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، كتاب «روش شناسی حکم» اثر حجت الاسلام و المسلمین محمد عرب صالحی نتيجه تلاش علمي محقق ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین محمد عرب صالحی است كه در گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سامان يافته است و شامل پنج فصل به شرح زیر است:

فصل اول: چیستی حکم و برآیند روش شناختی آن

فصل دوم: قلمرو حکم شرعی و برآیند روش شناختی آن

فصل سوم: ساختار داخلی حکم تکلیفی و برآیند روش شناختی آن

فصل چهارم: مبادی حکم و برآیند روش شناختی آن

فصل پنجم: انواع حکم و برآیند روش شناختی هرکدام

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب خود، در توصیف فصول مختلف آن می نویسد:

اين تحقيق پس از مقدمه و کليات، در پنج فصل و هفده گفتار تنظيم شده است.

فصل اول با عنوان «چيستي و هستي حکم و برايند روش‏شناختي آن» در سه گفتار به معاني اعتبار، تعريف حکم و برايند روش‏ شناختي اعتباري‌بودن حکم پرداخته است. در گفتار اول معاني اعتبار، ديدگاه‌هاي مختلف در حقيقت امر اعتباري، ديدگاه‌هاي مختلف در تبيين ماهيت انشا، رابطه انشا و اعتبار و رابطه اعتبار و تنزيل مطرح شده است. در گفتار دوم تعريف حکم شرعي و هفت نظر در تبيين حقيقت حکم تکليفي شرعي مورد تحليل و نقد و بررسي قرار گرفته است. در گفتار سوم برايند روش‏شناختي ماهيت حکم به بحث گذاشته شده است. در اين گفتار، برايند روشي اعتباري‌بودن حکم نظير چگونگي کاربرد عقل استدلالي در اعتباريات و تعبد در روش احراز اعتباريات مورد بحث واقع شده است.

در فصل دوم با عنوان «قلمرو حکم شرعي و برايند روش ‏شناختي آن» پس از تعيين قلمرو احکام شرعي در گفتار اول، در دو گفتار ديگر برايند روشي آن تحليل قرار گرفته و به تناسب به اعتبار امارات و حجج در اعتقاديات و بررسي نُه نگاه در اين خصوص، اعتبار حجج و امارات ظني در تفسير و در ساير علوم انساني و بررسي پنج نگاه در اين خصوص پرداخته و بحث‏هاي عميق و ابداعي زيادي مطرح شده است.

فصل سوم با عنوان «ساختار داخلي حکم» در گفتار اول به تفکيک موضوع حکم از متعلق حکم و متعلق متعلق حکم و سپس به بحث از مراتب حکم پرداخته است. در گفتار دوم مبناي مهم و کارگشاي خطابات قانونيه که بحثي مترتب بر مراتب حکم است، مطرح و ضمن تبيين اصل مدعا و آثار و کارکردهاي مهم اصولي مبنا، به دفاع از مبنا پرداخته و ضمن طرح هشت اشکال مهم، همه آنها مورد نقد قرار گرفته است.

فصل چهارم کتاب با عنوان «مبادي حکم و برايند روش‏شناختي آن» در دو گفتار به تبيين ضرورت و ادله تبعيت احکام از مصالح و مفاسد و تبيين خاستگاه ملاکات احکام پرداخته است و در گفتار سوم توانايي عقل در کشف ملاکات بحث و نقادي شده است.

فصل پنجم به تبع اقتضاي مباحث، در شش گفتار تنظيم شد و ظرفيت گفتارهاي ديگري را هم داشت که به‌ علت ظرفيت محدود تحقيق از طرح آن صرف ‌نظر شد. گفتار اول بحث از ماهيت حکم حکومتي و برايند روش‏شناختي آن را مورد تحليل قرار داده است. در گفتار دوم بحث مهم ارشادي و مولوي مطرح شده که حاوي نکات بديع و مطالب نو فراواني است؛ تعريف خاص از حکم ارشادي و رد تعاريف رايج، تفکيک میان دو اطلاق ارشادي در اصول فقه، نقد معيارهاي مطرح در تمايز ارشادي از مولوي و طرح سنجه مختار و دفاع از آن، از جمله مباحث مطرح در اين گفتار است. گفتار سوم عهده‏دار بحث از احکام امضايي و تأسيسي و روش‏هاي تمييز هر يک از ديگري است. در اين گفتار مباحثي چون تعريف حکم امضايي، شرعي‌بودن امضاييات، تفاوت حکم امضايي و حکم ارشادي و پاسخ به شبهه تاريخ‏مندي برخي احکام امضايي مطرح شده است.

گفتار چهارم به بحث از تعريف حکم وضعي، وجه تسميه آن، دايره احکام وضعي، حقيقت حکم وضعي و روش‏شناسي آن اختصاص يافته است. در گفتار پنجم بحث احکام ظاهري و واقعي مطرح و راه‏هاي برون‌رفت از اشکالات اجتماع حکم ظاهري و واقعي مورد تحليل قرار گرفته است.

سرانجام، تعبدي و توصلي تقسيم ديگري از حکم است؛ البته در واجبات و مستحبات، که گفتار ششم عهده‏دار تبيين حقيقت و روش‏شناسي آن است.

در پايان شایان ذکر است برخي مطالب کتاب، به‌خصوص در بعضي گفتارهاي اوليه را مديون تلمّذ هشت‌ساله در محضر درس فلسفه اصول استاد گرانقدرم حضرت آيت‏الله صادق آملي لاريجاني هستم و چون غير از مکتوبات خودم و جزوه‏هاي درسي استاد سند ديگري موجود نبود، ناچار به استناد به همان جزوه درسي با بيان شماره جلسه اکتفا کردم. مطالبي که از استاد بيان کرده اما نقد نکرده‏ام، مورد اعتقاد خودم نيز هست. با پوزش از محضر استاد، اميدوارم رعايت امانت کرده باشم.

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