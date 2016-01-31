توضیحات دبیر جشنواره کتاب برتر درباره جزئیات اختتامیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان، حمیدرضا شاه آبادی دبیر علمی هشتمین دوره جشنواره کتاب برتر گفت: اتفاق مهمی که امسال در برگزاری این جشنواره رخ داد تفکیک دو گروه سنی کودک و نوجوان بود که با هدف افزایش دقت داوری در جشنواره کتاب برتر انجام شد. در دوره‌های قبلی، داوران در هر رشته، به‌صورت همزمان کتاب‌های کودک و نوجوان را داوری می‌کردند که سبب کاهش میزان دقت می‌شد، اما در این دوره کتاب‌ها را به دو بخش کودک و نوجوان تقسیم کرده و برای هر رشته، گروه داوری جداگانه‌ای در نظر گرفتیم.

وی افزود: آفت بزرگی که کتاب‌های کودک و نوجوان را در مرحله ارزیابی و انتخاب در جشنواره‌های مختلف تهدید می‌کند انتخاب کتاب‌های برتر کودک و نوجوان از دیدگاه بزرگسالان است درحالیکه نظر خود بچه‌ها به عنوان مخاطبان اصلی این کتاب‌ها درنظر گرفته نمی‌شود. بر این اساس امسال برای نخستین بار در این جشنواره، بخش داوری از نگاه مخاطب را به آن اضافه کنیم و پنج نوجوان دختر و پسر در رنج سنی ۱۲ تا ۱۵ سال که از سوی کتابداران کتابخانه‌های عمومی سطح شهر تهران به عنوان نوجوانان کتاب‌خوان، به ما معرفی شده بودند را به عنوان داور برای بررسی کتاب‌های برگزیده از نگاه مخاطب انتخاب کردیم.

دبیر جشنواره کتاب برتر ادامه داد: داوری از نگاه مخاطب در همه بخش‌ها اعم از شعر، داستان تألیفی، داستان ترجمه، کتاب‌های علمی و آموزشی تألیف و کتاب‌های علمی و آموزشی ترجمه، هم در بخش کودک و هم در بخش نوجوان انجام می‌شود و در هر رشته یک کتاب به عنوان کتاب برگزیده از نگاه مخاطب از سوی داوران نوجوان هشتمین جشنواره کتاب برتر معرفی خواهد شد.

شاه آبادی، در ادامه با اشاره به اینکه جشنواره کتاب برتر به صورت دوسالانه برگزار می‌شود، گفت: در این دوره کتاب‌های دو سال یعنی ۹۲ و ۹۳ را مورد بررسی قرار می‌دهیم و در نتیجه ازدحام و تراکم زیاد ممکن است نتوانیم تمرکز مطلوب را در انتخاب داشته باشیم بر این اساس تلاش کردیم با پیچیده‌تر کردن مراحل امتیازدهی و داوری میزان اشتباه را کاهش دهیم و امیدواریم با شناسایی و رفع یک سری از مشکلات موجود بتوانیم در دوره‌های بعدی ایرادات را برطرف کنیم.

وی درباره نحوه امتیازبندی آثار گفت: به آثار از یک تا صد امتیاز داده می‌شود به این ترتیب که متن کتاب ۳۰ امتیاز، تصویرگری ۳۰ امتیاز و سپس کتاب وارد بخش مدیریت نشر می‌شود و از نظر مواردی مانند صحافی، ویرایش، چاپ، گرافیک، مجموعه‌سازی، قیمت مناسب و غیره تا سقف ۴۰ نمره، امتیاز می‌گیرد. سپس ۲۰ کتاب انتخاب می‌شود. در مرحله نهایی به این کتاب‌ها از ۱ تا ۳۰ امتیاز داده می‌شود و کتابی که بیشترین امتیاز را کسب کند به عنوان کتاب برتر و کتاب‌های دیگر به ترتیب به عنوان آثار برگزیده انتخاب می‌شوند.

دبیر علمی جشنواره مذکور در ادامه گفت: از مجموع هزار و ۷۰۰ عنوان کتاب کودک و نوجوان در رشته‌های داستان (ترجمه و تألیف)، علمی و آموزشی (ترجمه و تألیف)، شعر (ترجمه و تألیف) که به دست ما رسیده است ۲۰ کتاب به عنوان کتاب‌هایی که بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند به مرحله نهایی ارسال می‌شوند و در مرحله نهایی ۱۰ کتاب به کمیته جوایز معرفی می‌شود. اعضای کمیته جوایز عبارتند از نمایندگان داوران هر بخش به همراه دبیر علمی و دبیر اجرایی جشنواره به همراه یک کتابدار و یک کتابفروش..

شاه‌آبادی گفت: اسامی برگزیدگان هشتمین جشنواره کتاب برتر شامل ۱۰ کتاب برتر، ۱۰ کتاب برگزیده و ۱۰ کتاب تقدیری طی مراسمی روز ۲۶ بهمن‌ماه ساعت ۱۰ در تالار ایوان شمس برگزار می‌شود.