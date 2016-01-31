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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۵

واشنگتن پست خبر داد:

فقط ۴۰ درصد مردم آمریکا از ریاست جمهوری اوباما رضایت دارند

فقط ۴۰ درصد مردم آمریکا از ریاست جمهوری اوباما رضایت دارند

یک روزنامه آمریکایی با استناد به جدیدترین نظرسنجی انجام شده در ایالات متحده اعلام کرد که فقط ۴۰ درصد از مردم این کشور احساس می کنند که وضعیت آنها در هشت سال گذشته بهتر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر  به نقل از واشنگتن، موسسه گالوپ به تازگی یک نظرسنجی در مورد میزان رضایت مردم آمریکا از دوران ریاست جمهوری «باراک اوباما» به عمل آورده که نتایج بدست آمده از این نظر سنجی نشان می دهد فقط ۴۰ درصد از مردم این کشور اعتقاد دارند که وضعیت زندگی آنها در دوران اوباما بهتر شده است.

در این نظرسنجی پرسشی در مورد میزان رضایت مردم آمریکا از دوران ریاست جمهوری «جورج بوش» رئیس جمهور سابق آمریکا، نشده اما در سال ۲۰۰۰ نظرسنجی مشابهی در مورد میزان رضایت مردم از ریاست جمهوری «بیل کلینتون» انجام شده بود که نتایج نشان می داد سه چهارم مردم آمریکا معتقدند در دوران ریاست جمهوری کلینتون اوضاع زندگی آنها بهتر شده است.

اما در مورد نظرسنجی اخیر گالوپ، میزان افراد رضایتمند از ریاست جمهوری اوباما در میان جمهوریخواهان و دموکرات ها متفاوت است. بر اساس نتایج بدست آمده فقط ۳۰ درصد جمهوریخواهان اعتقاد به بهبود شرایط زندگی در دوران اوباما دارند در حالیکه این میزان در میان دموکرات ها بیش از ۶۰ درصد است.

کد مطلب 3038008
عبدالحمید بیاتی

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