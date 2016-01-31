فقط ۴۰ درصد مردم آمریکا از ریاست جمهوری اوباما رضایت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن، موسسه گالوپ به تازگی یک نظرسنجی در مورد میزان رضایت مردم آمریکا از دوران ریاست جمهوری «باراک اوباما» به عمل آورده که نتایج بدست آمده از این نظر سنجی نشان می دهد فقط ۴۰ درصد از مردم این کشور اعتقاد دارند که وضعیت زندگی آنها در دوران اوباما بهتر شده است.

در این نظرسنجی پرسشی در مورد میزان رضایت مردم آمریکا از دوران ریاست جمهوری «جورج بوش» رئیس جمهور سابق آمریکا، نشده اما در سال ۲۰۰۰ نظرسنجی مشابهی در مورد میزان رضایت مردم از ریاست جمهوری «بیل کلینتون» انجام شده بود که نتایج نشان می داد سه چهارم مردم آمریکا معتقدند در دوران ریاست جمهوری کلینتون اوضاع زندگی آنها بهتر شده است.

اما در مورد نظرسنجی اخیر گالوپ، میزان افراد رضایتمند از ریاست جمهوری اوباما در میان جمهوریخواهان و دموکرات ها متفاوت است. بر اساس نتایج بدست آمده فقط ۳۰ درصد جمهوریخواهان اعتقاد به بهبود شرایط زندگی در دوران اوباما دارند در حالیکه این میزان در میان دموکرات ها بیش از ۶۰ درصد است.