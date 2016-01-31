طرح پيمايش وضعيت اجتماعی و فرهنگی در بندرعباس اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمود زاده بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: طرح پيمايش وضعيت اجتماعي و فرهنگي به زودي در بندرعباس با بررسي مباحث مختلف اجتماعي انجام می شود.

وی ادامه داد: آغاز موج دوم طرح ملي سنجش سرمايه اجتماعي استان هرمزگان درقالب ۱۵۳ سؤال درپرسشنامه توسط پرسشگران در بندرعباس اجرايی خواهد شد.

مديركل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان افزود: اين طرح يكي از بزرگ ترين طرح ها در حوزه اجتماعي است كه فاز اول آن در مركز استان از افراد بالاي ۱۸ سال با تركيب جنسيت زن و مرد تا پايان بهمن ماه انجام می شود.

محمود زاده تصريح كرد: با اجراي طرح پيمايش سرمايه اجتماعي در سال ۹۳ استان هرمزگان رتبه پنج كشوري در زمينه سرمايه اجتماعي را کسب کرد.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش و پشتكار دست اندر كاران، فاز دوم طرح وضعيت اجتماعي و فرهنگي كه در فروردين ماه سال آينده در شهرستان های تابع استانه ادامه مي يابد بتوانيم رتبه بالاتري را به دست آوريم.