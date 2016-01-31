شش مرکز عرضه مواد غذایی در شهرستان بویراحمد پلمپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا انصاری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در بررسیهای انجام شده از این اماکن مشخص شد که با جعل کارت تندرستی و عرضه مواد دخانی مانند قلیان از قانون تخطی کرده اند.

وی با بیان اینکه مصرف دخانیات در بین جوانان رواج زیادی یافته است، اظهار داشت: ارائه دخانیات در مراکز عرضه مواد غذایی سلامت مردم را به خطر انداخته و باید به صورت جدی با متخلفان برخورد شود.

انصاری بازدیدهای انجام شده را از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی واقع در جاده یاسوج، بابا میدان عنوان کرد و افزود: بازدید از این مراکز با حضورکارشناسان نظارت بر اماکن عمومی، نماینده دادستان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردگشگری، یگان امداد و بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت استان و شهرستان بویر احمد انجام شد و بعد از پلمپ این واحدها پرونده برای طی مراحل قانونی به دادگاه ارسال شد.

این کارشناس بهداشت محیط با تاکید بر رعایت بهداشت در مراکز عرضه مواد غذایی تصریح کرد: در صورت مشاهده هرنوع تخلفی که سلامت جامعه و شهروندان را به خطر بیاندازد با متخلفان به شدت برخورد و پلمپ واحد مربوطه را به دنبال دارد.

انصاری از مردم خواست که در صورت مشاهده هر نوع تخلفی به کارشناسان نظارت بر مراکز عمومی گزارش داده و هیچ خدماتی را از این اماکن دریافت نکنند.