حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم/ورود ۲۰۰۰ آمبولانس جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد آقاجانی در هجدهمین اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور با تاکید بر نقش برنامه تحول سلامت در فرهنگ سازی و تغییر نگرش و رفتار در بیمارستان ها، گفت: در بخش هتلینگ زیباسازی و استانداردسازی فضاهای اقامتی، در اختیار قرار دادن لباس نو و سایر لوازم مصرفی شخصی در بدو ورود به بیمارستان، تهیه امکانات رفاهی برای بیماران مثل یخچال و تلویزیون، توجه به سرویس های بهداشتی، بهبود کیفیت غذای بیماران، ارائه خدمات رفاهی به همراه بیمار مانند سرو غذا، کاناپه تختخواب شو با صندلی و ایجاد همراه سرا، به نوعی تبدیل به فرهنگ در بیمارستان ها شده است.

معاون وزیر بهداشت ضمن اشاره به ترویج فرهنگ زایمان طبیعی با اجرای برنامه تحول سلامت گفت: در ۳۰ سال گذشته اکثر زنان باردار و پزشکان تمایل به زایمان سزارین داشتند که همین امر باعث بالا رفتن آمار سزارین در کشور شده بود. اما برای اولین بار در سال گذشته توانستیم میزان سزارین در کشور را به حداقل برسانیم و زایمان طبیعی به عنوان یک فرهنگ پذیرفته شود.

به گفته وی، در حال حاضر در بیمارستان های کشور فرهنگ استفاده از واحد اختصاصی زایمان در جهت تکریم و حفظ حریم خصوصی مادران بخوبی جا افتاده است و همچنین در حال حاضر بسیاری از مادران و پزشکان تمایل به انجام زایمان بی درد دارند.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه بابیان اینکه یکی از خواسته های مردم حضور پزشکان در مناطق محروم بوده است، افزود: حمایت ویژه از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم با پرداخت متفاوت نسبت به مناطق برخوردار، اسکان مناسب، استقبال از پزشکان بدو ورود باعث شد تا پزشکان برای طبابت در مناطق محروم داوطلب شوند و حضور پزشکان در مناطق محروم به نوعی ارزش و فرهنگ شناخته شود.

آقاجانی با تاکید بر تقویت تمام وقتی و تک شغله شدن پزشکان شاغل در بیمارستان های دولتی، اظهار داشت: با اجرای برنامه طرح تحول سلامت توانستیم با تغییر تعرفه ها و ضریب ها، پزشکان را به تک شغله شدن به عنوان یک ارزش تشویق کنیم و دو شغله بودن را ممنوع کنیم.

به گفته وی، براساس آمار رسمی در حال حاضر ۱۰ هزار پزشک متخصص و فوق تخصص تمام وقت جغرافیایی، هیئت علمی و درمانی در بیمارستان های سراسر کشور حضور دارند که موجب افزایش دسترسی مردم به خدمات درمانی بهتر و با کیفیت تر شده است

آقاجانی ادامه داد: حضور پزشکان باعث تقویت خدمات درمانی و آموزشی می شود و مردم این انتظار را دارند به هنگام مراجعه به اورژانس، پزشک متخصص حضور داشته باشد بنابر این لازم است این مسئله به مرور زمان تبدیل به فرهنگ شود، بنابر این مهم ترین وظیفه حاکمیتی ما مراقبت از بیماران اورژانسی است.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه، یکی از نقاط مثبت طرح تحول سلامت در حوزه درمان را ایجاد پلی کلینیک های تخصصی دانشگاهی در مناطق پر جمعیت شهری برای دسترسی آسان و ارزان مردم به خدمات سرپایی پزشکی بیان کرد و افزود: توسعه خدمات ویزیت سرپایی استاندارد به منظور بهبود روند تشخیص در مقابل فرهنگ استفاده بی رویه از خدمات پاراکلینیک بعد از اجرای طرح تحول سلامت به عنوان یک فرهنگ شناخته شد.

آقاجانی همچنین با بیان این که استفاده از آمبولانس هوایی در کشورهای توسعه یافته و در برخی از کشورهای در حال توسعه رواج زیادی دارد، افزود: در حال حاضر در کشور ۱۹ پایگاه هوایی اورژانس داریم و امیدواریم با بهتر شدن مراودات بین المللی و رفع تحریم ها در مورد خرید بالگرد و بالگردهای تخصصی اورژانس هوایی اقدام لازم صورت گیرد.

به گفته وی، در آینده نزدیک حدود ۲ هزار آمبولانس جدید با امکانات پیشرفته در اختیار ناوگان زمینی قرار خواهیم داد.

معاون وزیر بهداشت بر توجه به اورژانس به عنوان یک فرهنگ تاکید کرد و افزود: فرهنگ توجه ویژه مدیران به اورژانس بیمارستانی شامل نیروی انسانی، فضای فیزیکی، تجهیزات و فرآیندها ضروری است.

آقاجانی در ادامه با اشاره به نظام جدید پرداخت مبتنی بر عملکرد، افزود: این نظام باعث شد، کارکنان بیمارستانی به اقتصاد بیمارستانی و ارائه و ثبت خدمات درمانی بیشتر توجه کنند.

وی با بیان اینکه عدم پرداخت پول توسط بیماران خارج از صندوق بیمارستان و به حداقل رساندن روابط مالی پزشک و بیمار از دیگر اهداف محقق یافته طرح تحول سلامت است، افزود: رعایت تعرفه های قانونی در بیمارستان های دولتی و خصوصی کاملا جا افتاده است.

به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، برنامه های طرح تحول سلامت باعث ایجاد عدالت نسبی در پرداخت های پزشکان عمومی، متخصص، فوق تخصص در رشته های مختلف و پرستاران و سایر کارکنان بیمارستان ها شده است.

آقاجانی در ادامه با اشاره به سکته های قلبی و مغزی به عنوان دو عامل اصلی مرگ و میر در ایران، گفت: استفاده از درمان های نوین و اثر بخش برای نجات بیماران دچار سکته های قلبی و مغزی در ساعات اولیه در کاهش میزان مرگ و میر این بیماران بسیار موثر است.

وی بر توسعه تخت های ICU، مسمومیت، سوختگی، روانپزشکی و اورژانس تاکید کرد و افزود: خوشبختانه توسعه این تخت ها به عنوان یک نیاز سلامت به رسمیت شناخته شده است.

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به استفاده از نهادهای مالی واسط برای تامین نقدینگی بیمارستان ها و پایدارسازی منابع به عنوان فرهنگ، افزود: لازم است فرهنگ جلب مشارکت بخش خصوصی کلان داخلی و خارجی برای توسعه زیرساخت های درمان و ایجاد مراکز مشارکتی دولتی خصوصی توسعه یابد.

وی همچنین با تاکید بر توسعه خدمات دندانپزشکی در جهت دسترسی آحاد مردم به خدمات با کیفیت و ارزان قیمت دندان پزشکی، افزود: توسعه و ارتقا مدیریت بیمارستانی، اداره بیمارستان های دولتی به عنوان واحد مستقل، استفاده از نظام ارجاع در دریافت خدمات پزشکی و آموزش بیماران از ضروریات برنامه تحول نظام سلامت است.