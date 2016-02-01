انقلاب اسلامی یادآور ایثارگری وفداکاریِ جوانانِ این امت سلحشوراست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، در پیام استاندار خراسان شمالی آمده است: سی و هفتمین سالگرد انقلاب اسلامی یادآور روزهای ایثار و فداکاریِ جوانانِ حماسه سازِ این ملت سلحشور است.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم.

انقلاب اسلامی ایران حقیقتی بود که در بستر سنت‌های الهی جلوه‌ای زیبا از قدرت و عظمت حضرت حق و صلابت و کرامت انسان‌ها را به نمایش گذاشت.

بی شک سالگرد این انقلاب شکوهمند، یادآور روزهای ایثار و فداکاریِ جوانانِ حماسه سازِ این ملت سلحشور است که با جان و مال خود، در راه سرنگونی رژیم ستمشاهی قیام کردند و پرچم پیروزی اسلام را بر فراز ایران برافراشتند.

به رغم دسیسه‌های دشمنان، به برکت انقلاب اسلامی اینک ملت ایران، زنده و با نشاط همراه و همگام با مسؤولان و دولت مردان خود به دستاوردهای شگرفی در حوزه‌های مختلف دست یافته که نمونه بارزآن در عرصه سیاست خارجی واجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران بود.

اینجانب سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام دهه مبارک فجر را به ملت غیور ایران و به ویژه مردم شریف استان خراسان شمالی تبریک عرض نموده وامیدوارم با محور قرار دادن معنویت، ارزش‌های انقلاب اسلامی و پیروی از اندیشه‌های امام خمینی (رحمه الله علیه) و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب (مدّظلّه العالی) و در سایه اتحاد و همدلی، بتوانیم از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی به خوبی محافظت نماییم.

سید علی اکبر پرویزی

استاندار خراسان شمالی