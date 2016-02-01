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۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۸:۲۳

استاندار خراسان شمالی:

انقلاب اسلامی یادآور ایثارگری وفداکاریِ جوانانِ این امت سلحشوراست

انقلاب اسلامی یادآور ایثارگری وفداکاریِ جوانانِ این امت سلحشوراست

بجنورد - استاندار خراسان شمالی با صدور پیامی سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و آغاز دهه فجر را تبریک گفت و این ایام را یاد آور ایثارگری وفداکاریِ جوانانِ این امت سلحشور دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، در پیام استاندار خراسان شمالی آمده است: سی و هفتمین سالگرد انقلاب اسلامی یادآور روزهای ایثار و فداکاریِ جوانانِ حماسه سازِ این ملت سلحشور است.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم.

انقلاب اسلامی ایران حقیقتی بود که در بستر سنت‌های الهی جلوه‌ای زیبا از قدرت و عظمت حضرت حق و صلابت و کرامت انسان‌ها را به نمایش گذاشت.

بی شک سالگرد این انقلاب شکوهمند، یادآور روزهای ایثار و فداکاریِ جوانانِ حماسه سازِ این ملت سلحشور است که با جان و مال خود، در راه سرنگونی رژیم ستمشاهی قیام کردند و پرچم پیروزی اسلام را بر فراز ایران برافراشتند.

به رغم دسیسه‌های دشمنان، به برکت انقلاب اسلامی اینک ملت ایران، زنده و با نشاط همراه و همگام با مسؤولان و دولت مردان خود به دستاوردهای شگرفی در حوزه‌های مختلف دست یافته که نمونه بارزآن در عرصه سیاست خارجی واجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران بود.

اینجانب سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و ایام دهه مبارک فجر را به ملت غیور ایران و به ویژه مردم شریف استان خراسان شمالی تبریک عرض نموده وامیدوارم با محور قرار دادن معنویت، ارزش‌های انقلاب اسلامی و پیروی از اندیشه‌های امام خمینی (رحمه الله علیه) و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب (مدّظلّه العالی) و در سایه اتحاد و همدلی، بتوانیم از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی به خوبی محافظت نماییم.

سید علی اکبر پرویزی

استاندار خراسان شمالی

کد مطلب 3038772

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