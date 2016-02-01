نسرین جودکی مسئول تهیه پرونده ثبت بهون بافی در گفتگو با خبرنگار مهر، به ویژگیهای بهون بافی اشاره و بیان کرد: مهارت بافت سیاه چادر عشایر بختیاری به علت سنتی و منحصر بودن، سبکی، داشتن قابلیت جابجائی و همچنین جذب رطوبت به ثبت ملی میرسد.
به گفته وی ایلات و عشایر بختیاری در بخشهایی از شمال و شمال شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، استان لرستان و بخشهایی از استان اصفهان و همچنین استان فارس، به سر میبرند و برای بافت سیاه چادرهای خود از این روش استفاده می کنند.
جودکی همچنین بیان کرد: سیاهچادرهای عشایری بیشتر توسط زنان بافته می شود و امروز مهارت بافت این سیاهچادرها در حال کمرنگ شدن است. چرا که عشایر بختیاری بیش از بهون بافی از چادرهای برزنتی که ارزان تر است، استفاده می کنند.
این پژوهشگر مردمشناسی ثبت بهون بافی را به معنی ثبت بخشی از فرهنگ عشایری دانست و افزود: ما تنها مهارت بافت سیاه چادر عشایر بختیاری را ثبت نمیکنیم، بلکه با این کار به ثبت بخشی از فرهنگ و هویت آنها و همچنین آواهایی می پردازیم که به «کارآوا» معروف است و به هنگام بافت این سیاه چادر خوانده می شود.
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